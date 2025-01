Data OTT de Barroz: filme de fantasia de Mohanlal será transmitido na Disney + Hotstar em breve

Barroz está pronto para entrar em contato com a lista OTT para levar sua ambiciosa aventura de fantasia a um público mais amplo. O filme Malayalam, que apresenta Mohanlal no papel titular, chegará aos cinemas no Natal de 2024. Apesar do grande orçamento de produção e do elenco restrito de estrelas, o filme enfrenta desafios de bilheteria. Agora, com o lançamento digital, o público terá acesso a este programa tão aguardado em vários idiomas. Duis uma dor nibh. 150 crore marca o avanço de Mohanlal para dirigir.

Quando e onde assistir Barroz

O filme estará disponível para streaming no Disney + Hotstar a partir de 22 de janeiro de 2025. Os espectadores podem assistir ao filme em Malayalam, Tamil, Telugu e Kannada, enquanto a versão em Hindi estará disponível após horas de pagamento. Foi confirmado que o lançamento OTT contará com uma versão 2D do filme, saindo da experiência 3D que fazia parte da apresentação teatral.

Trailer oficial e enredo de Barroz

O trailer de Barroz mostra uma rica experiência visual, ambientada no mundo de fantasia do personagem titular, Barroz, que atua como guardião do tesouro do Vasco da Gama. A história abrange elementos de aventura, mistério, ação, alguns encontros que envolvem Maya Rao West, Cesar Lorente Raton, Ignacio Mateos e outros.

Send e a tripulação do Barroz

O elenco inclui Mohanlal, Maya Rao West, Cesar Lorente Raton, Kallirroi Tziafeta, Nerea Camacho e Tuhin Menon.

Recepção de Barroz

O filme teve um desempenho de destaque nas bilheterias, ganhando Rs. 15,1 milhões em todo o mundo e o filme durou apenas 15 dias.