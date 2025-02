Decidir entre indução ou fogão elétrico? O que saber primeiro

Esperar que um pote de água ferva no fogão é uma perda de tempo que se tornou um clichê de algo chato, segundo talvez apenas para ver tinta seca. E se você tiver um fogão da velha escola, é possível que a secagem da tinta seja menos lenta.

A ineficiência estereotipada de um fogão elétrico é uma razão pela qual muitas pessoas preferem faixas de gás: sabe -se que elas aquecem suas panelas e panelas mais rapidamente e uniformemente. Mas o gás vem com seus próprios problemas, incluindo possíveis riscos à saúde ao acender um fogo de combustível fóssil em sua cozinha toda vez que você quiser um pote de macarrão.

Felizmente, os chefs caseiros procuram ir elétricos têm opções. Fogões de indução Eles estão ganhando popularidade e resolvendo alguns dos problemas de Intervalos elétricos. Eles aquecem mais rápido e uniformemente, desde que usem menos energia. O truque são os ímãs.

Aqui está uma olhada em como os fogões de indução com faixas elétricas são comparadas.

Indução e mecânica de calor elétrico

As entradas elétricas e de indução produzem o mesmo resultado, jantar, mas a maneira como eles realmente chegam lá é bem diferente.

Burores em fogões elétricos aquecem e transferem essa energia para seus vasos e panelas através do que é chamado de dirigir. Os buracos consistem em bobinas de metal, que podem ser expostas ou cobertas por um fogão feito de vidro ou cerâmica, que são aquecidos com uma corrente elétrica.

O Micondove Smart InstaView Signature LG é montado no fogão de indução da empresa, e uma câmera montada na parte inferior do microondas permite que você observe sua comida cozinhando na faixa do outro lado da sala. James Martin/CNET

Esse calor então foi transferido diretamente para os utensílios da cozinha, no caso das bobinas expostas, ou à superfície condutora e depois para seus panelas e panelas.

Enquanto isso, eles usam elementos magnéticos para energizar seus vasos de metal e panelas, aquecendo os utensílios da cozinha em vez de aquecer a superfície em que está localizada. Isso significa que toda a panela está aquecendo uniformemente e menos energia é desperdiçada para aquecer o ar ao redor do fogão ou da superfície circundante.

Os prós e contras de uma bancada de indução

O cozimento de indução é mais rápido e mais seguro, mas isso não significa que seja a mudança mais fácil. Existem algumas diferenças importantes a saber.

Pros de indução

Cozinhar em uma bancada de indução tem muitos benefícios. Primário entre eles é o fato de que eles exigem muito menos energia para o calor. Como eles transferem o calor diretamente para os utensílios de cozinha, ele é perdido consideravelmente menos energia através do processo de cozimento. De acordo com algumas estimativas, os insumos de indução são capazes de entregando até 90% de energia eletromagnética gerada em alimentos na panela, em comparação com o mesmo 38% da energia gerada Em faixas de gás.

Outro benefício da culinária de indução é o tempo de cozimento rápido. As superfícies de indução podem ferver a água em aproximadamente metade do tempo que leva para o gás fazê -lo, por exemplo. Na CES 2025, vimos o Charlie de cobre O fogão de indução ferve a água em cerca de 30 segundos. Esse fogão e forno de indução são caros, cerca de US $ 6.000, mas também vem com uma bateria de 5 quilowatt-hora, permitindo que ela funcione durante um corte de energia.

Devido à maneira pela qual os fogões de indução transferem calor, a própria superfície não fica tão quente, exceto o calor residual de ter uma panela quente. Isso significa que é muito mais seguro se você tocá -lo por acidente. Derramar assinatura? Ele não terá que raspá -lo depois que ele terminar, porque não cozinhará no fogão. Isso é mais seguro e facilita muito a limpeza.

Outra vantagem é que a culinária de indução geralmente não está aquecendo nada, a menos que haja uma panela de metal no topo de um elemento, por isso pode estar menos preocupado com os inúmeros riscos de deixar o fogão.

Passagem de indução

A principal desvantagem de uma faixa de indução é o custo. Se você tiver um orçamento, pode ser difícil encontrar uma bancada de indução, com o tamanho que você deseja e atender ao seu preço favorito. O fogão de cobre é particularmente caro em US $ 6.000, mas a faixa de indução e os fornos de outras marcas geralmente começam em torno de US $ 1.000 e aumentam a partir daí.

Existem também alguns custos ocultos: a maioria dos fogões de indução requer uma saída de 240 volts para funcionar. Se você já tem um fogão elétrico, já pode ter um da sua cozinha. Se você estiver trocando de gás, pode ser necessário ligar para um eletricista para instalar a saída certa e você deve ter espaço para ele em seu painel elétrico. Esses custos são adicionados. (O fogão de cobre que vimos na CES pode conectar uma tomada de 120V padrão devido à sua bateria, mas também custa US $ 6.000 para iniciar).

Além dos custos e instalação do produto, talvez você precise comprar panelas e panelas novas.

Os fogões de indução funcionam apenas com utensílios de cozinha feitos de material ferromagnético. Especificamente, isso significa aço inoxidável, ferro fundido e aço carbono. Os vasos e panelas feitos de alumínio e cobre não são compatíveis. Além da confusão, alguns utensílios de cozinha usam uma combinação de materiais em sua construção; portanto, seu status de indução nem sempre é óbvio.

Conheça com certeza, Dê à sua panela o teste de ímã. Se o ímã gritar, você estará pronto para começar. Caso contrário, pode ter que trocá -lo por outro. Pior, você pode ter que alterar todos os seus utensílios de cozinha existentes antes que sua cozinha esteja pronta para a indução. Ao comprar utensílios de cozinha, procure o rótulo para obter informações dizendo que você está “pronto para indução” ou algo assim.

Obviamente, se você quiser apenas tomar a indução de cozinhar, poderá economizar muito custo coletando um queimador de indução portátilComo uma placa quente magnética, por cerca de US $ 100 ou menos.

O fogão de indução de Charlie de cobre vem com uma bateria de 5kWh, para que você possa conectar uma tomada padrão e continuar trabalhando durante um corte de energia. Jon Reed/Cnet

Os prós e contras dos fogões elétricos

Os fogões elétricos resistivos, aos quais você provavelmente está acostumado, são muito mais comuns do que a indução por um motivo, mas existem alguns problemas importantes.

Pros elétricos

Os fogões elétricos não são tão modernos quanto os fogões de indução, mas está bem. Eles existem há algum tempo e ainda são bastante populares por um bom motivo: eles fazem o trabalho.

A simplicidade e a confiabilidade estão entre os principais pontos de venda de um fogão elétrico, e a instalação também deve ser fácil e direta. Não se preocupe com equipamentos especiais ou etiquetas de preços particularmente pronunciados. As entradas elétricas são comuns e funcionais; portanto, não há curva de aprendizado.

Outro benefício do fogão elétrico é a capacidade de usar calor residual. Você pode notar que o fogão permanece quente mesmo depois de desligá -lo. Você pode usar isso para ajudar a manter a comida quente ou usar aqueles minutos finais de excesso de calor para finalizar o processo de cozimento antes de servir o prato acabado.

Contrro de coquetaria elétrica

Os intervalos elétricos não estão isentos de inconvenientes. O calor residual pode levar a situações infelizes se você colocar a mão na superfície ou derramar algo nela enquanto ainda estiver quente. Eles também podem levar mais tempo para aquecer, e as bobinas às vezes podem fornecer calor desigual ou desperdiçar muita energia se estiver usando uma panela menor que a superfície que é aquecida.

Ainda há muitas coisas a considerar ao decidir a bancada perfeita para você, incluindo seu orçamento, o tamanho da sua cozinha e o quanto ela planeja usá -lo. Você pode experimentar esses fogões antes de decidir, se possível. Veja como cada um funciona e se você quiser cozinhá -lo.

Existem muitos cabos excelentes que usam mecanismos de aquecimento elétrico e de indução; portanto, se você fizer alguma pesquisa, provavelmente encontrará um que atenda às suas necessidades. Uma abordagem reflexiva também ajudará a produzir refeições excelentes toda vez que você as usar. Embora lembre -se: um fogão só fornece calor. Você tem que fazer o resto.