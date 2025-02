Deleite os olhos no que o Galaxy S25 e S25 mais câmeras fazem mais

Quando estou verificando um telefone, a parte mais engraçada é experimentar a câmera, e esse tem sido o caso do Galaxy S25 e S25 Plus.

Passei alguns dias tirando fotos de amigos, jardins, mansões e xícaras de chá (nascidos para morar no mundo de Downton Abbey, forçados a morar hoje), e escolhi algumas das minhas fotos favoritas, até agora. Essas imagens mostram algumas das melhores qualidades das câmeras no S25 e S25 Plus: a saber, sua capacidade de fazer os sujeitos com crise e capturar cores vibrantes e paisagens radicais.

O S25 e o S25 Plus têm as mesmas câmeras que o outro, e como o S24 e o S24 Plus no ano passado: uma câmara de 50 megapixels, uma câmera ultrawida de 12 megapixels e uma câmera teleobjetiva 3x de 10 megapixels. Ambos também compartilham uma câmera frontal de 12 megapixels. O alinhamento deste ano obtém alguns aumentos adicionais nas ferramentas de IA como edição generativa, o que permite eliminar qualquer coisa da sua imagem e completar esse espaço agora vazio. (Fiquei impressionado com o quão bem ele lidou com essa tarefa, repetidamente). A Samsung também diz que sua IA pode fazer um trabalho melhor para reduzir o ruído em vídeos noturnos e admirar a vivacidade de várias fotos noturnas.

A maior diferença entre o S25 e o S25 Plus é a maior tela do S25 Plus (6,7 polegadas, em comparação com 6,2 polegadas do S25), bem como a maior capacidade da bateria (4.900 mAh, em comparação com 4.000 mAh do S25) . Então, quando se trata de câmeras, os tiros tirados no S25 e S25 Plus são intercambiáveis: ele obterá o mesmo tipo de imagem em ambos os dispositivos.

Sem mais delongas, vamos pular para algumas das minhas fotos favoritas tiradas em ambos os telefones e o que os faz destacar.

Expandir a imagem Não está apenas gritando primavera? (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

Eu amo o quão vibrante as pétalas rosa e vermelhas estão aqui, fazendo com que esse ambiente colorido sai de um caminho muito fiel à vida. Os detalhes nas ondas de água e a textura ao redor do banho de pássaros também são impressionantes, e a vegetação ao fundo é vívida sem roubar o centro das atenções.

Expandir a imagem Se você me conhece, saberá que uma imagem de xícara de chá é obrigatória aqui. (Galaxy S25 Plus) Abrer al-heeti / cnet

Esse modo retrato tem a ver com o drama: as pétalas caídas (impressionantes quase todas em foco); a silhueta crocante da xícara de chá, pires e prato; e o sutil efeito borrado em segundo plano e vaso. Isso foi tirado pouco antes do pôr do sol, na minha sala de estar, e eu gosto de como a suavidade da imagem não gera a cerveja da China e das pétalas rosa.

Expandir a imagem Para que são amigos? Sendo seu modelo improvisado, é claro! (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

Trouxe o Galaxy S25 enquanto peguei o chocolate quente com um amigo e tirei esse modo de foto que se tornou um dos meus favoritos. De novo e de novo, o S25 e o S25 Plus demonstraram como são bons para saber o que embaçar e o que manter o foco, o que é claramente visto nesta imagem. Também apreciei o general crocante, pois isso foi levado à noite, com algumas luzes brilhantes ao fundo. Mas e as barricadas desagradáveis ​​à esquerda?

Expandir a imagem AI para o resgate para esclarecer o plano de fundo. (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

Bicha; Como magia! É aqui que a edição generativa é útil: eliminar móveis ou fotobombardos. Fiquei constantemente impressionado com o quão bem a edição generativa usava a IA para preencher os fundos, para que você nunca saberia que algo estava lá (a menos que você observe a descarga de responsabilidade no canto de que isso é “conteúdo gerado pela IA”).

Expandir a imagem O hotel do Palacio de São Francisco deslumbra. (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

O Galaxy S25 e S25 Plus têm três níveis diferentes de zoom óptico: .6x, 1x e 3x (bem como 2x Sensor cortado na câmara principal e zoom digital 10x, 20x e 30x no teleobjetivo). Isso foi tirado no Palace Hotel, em São Francisco, usando o 2x Optical Zoom, e eu amo como os detalhes dos castiçais e do teto de vidro são bem preservados. Eu também aprecio os tons quentes.

Expandir a imagem Tempo de selfie! (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

Eu sempre fui um grande admirador do efeito suavizado (muito lisonjeiro) sobre selfies tiradas com telefones galáxias, e o S25 defende esse legado. No entanto, a vitalidade e a crocante nunca se comprometem, pois você pode ver as folhas de palmeira de aparência nítida no fundo e as cores brilhantes do meu vestido floral.

Expandir a imagem Eu gostaria de fazer disso um cartão postal. (Galaxy S25 Plus) Abrer al-heeti / cnet

Este grande retrato angular parece tão imersivo e representa lindamente os diferentes tons da vegetação circundante. A iluminação é mais uma vez fiel à vida naquele dia parcialmente nublado, oferecendo um instantâneo mais diminuído, mas ainda chocante de um dos meus lugares favoritos, a Mansion e Jardines de Filoli em Woodsis, Califórnia.

Expandir a imagem Muito aconchegante. (Galaxy S25) Abrer al-heeti / cnet

Comparado a muitos outros telefones que possuem ultra -lentes ultramas semelhantes, o Galaxy S25 e o S25 mais fazem um ótimo trabalho ao não deformar drasticamente as imagens um zoom .6x. Em vez disso, eles servem paisagens e ambientes abrangentes e mantêm sua autenticidade. Esta sala de estar para Filoli é um ótimo exemplo.

