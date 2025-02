Demos uma olhada cedo no primeiro aplicativo real do Photoshop iPhone. Isso é o que está dentro

É 2025, o icônico editor de fotos do Adobe, Photoshop, acaba de comemorar seu 35º aniversário e, finalmente, temos uma verdadeira aplicação móvel do Photoshop. Com base no que vimos na pré -visualização da Adobe em Nova York nesta semana, o novo aplicativo para iPhone do Photoshop é algo novo, não uma versão cada vez menor do aplicativo de desktop padrão do setor ou uma atualização básica do atual Photoshop Express. É uma evolução surpreendente do programa que milhares de criadores usam todos os dias.

A Adobe trabalha em aplicativos móveis com a marca Photoshop há mais de 15 anos, lançando e lançando produtos como o Photoshop Express e o Photoshop Touch ao longo do caminho. Houve outros aplicativos do Adobe Mobile que coletaram Steam e também atenderam às diferentes necessidades. Os fotógrafos de câmera bruta obtiveram a aplicação móvel do Lightroom em 2017. Dois anos depois, em 2019, a Adobe lançou Fresh, sua aplicação de tinta e desenho móvel que começaram no iPad e subsequentemente se expandiu para o iPhone. Mas para os criadores que favorecem o Photoshop acima de tudo, houve um buraco no tamanho do Photoshop que nenhum desses outros aplicativos móveis conseguiu preencher até agora.

O aplicativo iOS Photoshop está disponível em todo o mundo hoje, gratuito com um conjunto de características básicas ou recursos completos através da nova assinatura de US $ 8 por mês-phos-chotoshop-Web (US $ 70 por ano). Um pedido do Android chegará ao final deste ano, informou a empresa em seu comunicado à imprensa. O aplicativo também será incluído em outros planos inclusivos para o Photoshop, como o Plano de fotografia ou nuvem criativa de todos os aplicativos. Os arquivos são compatíveis com todas as plataformas.

Enquanto muitos dos recursos que você conhece e adoram o Photoshop estão presentes no aplicativo, o aplicativo iOS continua sendo uma quebra radical do que os usuários de um longo tempo considerarão como um photoshop tradicional, oferecendo mais Elementos do Photoshop-O ambiente. Isso faz sentido, pois a Adobe diz que o aplicativo foi projetado para a “próxima geração de criadores” que descobrem que o telefone é um dispositivo mais conveniente para funcionar. Alguns investigação Sinaliza para pessoas mais jovens, como a Geração Z e Alpha, como mais inclinados a dispositivos móveis, mas os profissionais que compõem a maioria dos usuários do Photoshop podem não desfrutar da experiência reduzida. Por outro lado, o aplicativo também pode oferecer uma rota menos intimidadora no Photoshop para criadores que poderiam ser impressionados com a interface da área de trabalho ou pela web cheia de funções.

Como em qualquer aplicativo móvel, suas deficiências podem ser negligenciadas devido à conveniência. A Adobe vê o aplicativo como uma ponte para outras versões do Photoshop, com recursos mais avançados na web e uma etapa maior na área de trabalho. Aqui está tudo o que pode esperar ver com o novo aplicativo para iPhone do Photoshop.

O antigo é novo de novo (e outras coisas novas)

Os usuários veteranos do Photoshop verão muito território da família quando abrirem o aplicativo pela primeira vez, de camadas a mascaramento e todas as ferramentas de retoque usuais. Mas a interface do usuário construída móvel ainda colocará usuários profissionais em uma curva de aprendizado.

Toque em Selecionar no aplicativo Photoshop iPhone Kydroauni/cne

Um dos maiores novos recursos do aplicativo Photoshop é a ferramenta Tap Select. É possível que o Photoshop não pareça precisar de outra ferramenta de seleção (lembre -se da piada no filme de Barbie sobre ter muitos?), Mas é um complemento útil para trabalhar em uma tela menor e espaço de trabalho. Touch Select Works conforme parece: Analise seu projeto e identifique e destaque todos os objetos que não sejam a imagem. Em seguida, você pode tocar para selecionar vários objetos das miniaturas mostradas em uma linha na parte inferior, mascarando -os e editando -os conforme necessário.

A aplicação do seu iPhone é sincronizada com sua conta do Adobe para que você possa extrair fotos do Lightroom ou pinturas e esboços do afresco para editar no aplicativo móvel. Se você estiver iniciando um novo projeto, também poderá usar modelos de AI Firefly de Adobe para gerar imagens de IA ou extrair a partir da coleção de ações da Adobe Free (não é necessário fazer login, baixar manualmente e licença). E, como qualquer outra versão do Photoshop, o aplicativo móvel é carregado com as ferramentas generativas do Adobe, incluindo o preenchimento generativo popular do Photoshop.

A versão paga desbloqueia ferramentas adicionais de edição, como a varinha mágica e a cura do local, juntamente com as características avançadas da web, como a imagem de referência semelhante à IA, uma imagem de referência semelhante, uma ferramenta de seleção de objetos mais precisa e mais precisa para ferramenta e mais adiante.

Photoshop em evolução para a tela pequena

O lançamento do aplicativo móvel do Photoshop ocorre em um momento em que o software de edição de fotos e os dispositivos móveis estão obtendo mudanças de imagem da IA. Nos últimos anos, a Adobe entrou na IA, para consternar alguns criadores cautelosos. A maioria dos produtos criativos da Adobe recebeu atualizações importantes com a IA, sejam ferramentas para estender os videoclipes no Premiere Pro ou ajudar a apagar cabos e cabos no Photoshop.

Adobe não mostra sinais de desaceleração; A versão beta pública de seu gerador de vídeo AI estreou no início deste mês. Ao mesmo tempo, fabricantes de smartphones, como Apple, Samsung e Google, carregaram seus dispositivos mais recentes com todos os tipos de IA. Alguns desses programas móveis de IA incluem ferramentas de edição de fotos, como o Apple Intelligence Image Playground e a Ferramenta de Limpeza. Além disso, a edição de fotos tem muita competição. Aplicações como Canva e Photopea podem não coincidir com o conjunto de características completas do Adobe, mas oferecer o suficiente para que a mudança não valha a pena, a menos que já esteja investida no ecossistema da Adobe.

O aplicativo Photoshop iPhone está certamente atrasado, preenche um nicho na linha de produtos Adobe e oferece a seus usuários habituais uma opção mais conveniente. Mas será interessante ver se a “próxima geração” dos criadores que a Adobe está perseguindo irá gravitar em direção ao novo aplicativo do Photoshop, um de seus muitos concorrentes ou comprova suas ferramentas de edição de fotos atualizadas no dispositivo.