Derecho Wind Storm danificou os edifícios de Houston Tal mais do que o furacão Beryl

Um poderoso Derecho no ano passado causou mais danos aos maiores edifícios de Houston do que o furacão Beryl. Os cientistas queriam saber por que

Climatewire | Desastres consecutivos sacudiram Houston no ano passado, quando um poderoso Derecho chegou à cidade em maio, seguido pelo furacão Beryl em julho. Os dois eventos trouxeram ventos de rajada de rajada do centro de densamente construídos, com rajadas superiores a 90 milhas por hora.

Mas depois das tempestades, os pesquisadores notaram algo estranho. Derecho causou mais danos do que o furacão nos maiores edifícios de Houston.

Agora, os cientistas dizem que é necessário mais pesquisas sobre os impactos de lentidão poderosas nos centros urbanos. Isso é particularmente verdadeiro para lugares como Houston, a maior cidade da costa do Golfo, onde trovoadas e furacões podem ter causado estragos.

Em um Novo estudoPublicado sexta -feira no Jornal Científico Fronteiras em um ambiente construídoPesquisadores da Universidade Internacional da Flórida mostraram que diferentes tipos de tempestades – que produzem padrões de vento distintos – podem constituir diferentes ameaças a grandes edifícios.

O furacão e as intercóbios podem produzir ventos de alta velocidade. Mas o Derechos – tempestades de vento duráveis ​​frequentemente associadas a tempestades – têm recursos únicos. Eles são frequentemente caracterizados por fragmentos repentinos de ventos que se movem para linhas retas, geralmente causando danos que irradiam para fora em uma direção.

Os pesquisadores compararam os danos causados ​​pelas tempestades do ano passado em vários dos grandes edifícios em Houston, cada um com pelo menos 600 pés de altura. Isso inclui o auditório do edifício da Chevron, o Wells Fargo Plaza, a Plaza Enterprise, a Wedge International Tower e a Tower Tower Total Energies.

Cada um desses edifícios foi projetado para suportar rajadas de até 150 mph – mas muitos ainda sofreram danos significativos, especialmente durante o Derecho. Os pesquisadores observaram que uma avaliação de 18 edifícios revelou mais de 3.000 janelas quebradas durante a tempestade. O furacão Beryl, por outro lado, causou muito menos danos ao vidro do que Derecho.

Os pesquisadores queriam saber por que havia uma diferença entre as duas tempestades. Eles, portanto, realizaram uma série de experiências em uma sala de vento especial alojada na CRF, modificando o fluxo de ar para simular os modelos Derechos contra furacões. Os edifícios do modelo dentro da sala os ajudaram a avaliar os impactos de ventos fortes no ambiente construído.

Eles descobriram que os ventos de deco podem produzir forças únicas em comparação com os furacões, incluindo uma aspiração mais forte nas paredes dos edifícios da cidade, permitindo que eles desalojem painéis de vidro e quebrem as janelas. Os resultados sugerem que mesmo os edifícios projetados para ventos fortes não são necessariamente resistentes para todos os tipos de tempestades.

“Levando em consideração os efeitos únicos de rompimentos e ventos de Derechos Storm é essencial no planejamento da cidade e no design de edifícios, para proteger grandes edifícios contra danos”, Omar Metwally, um doutorado. O aluno da Universidade Internacional da Flórida e o principal autor do estudo, em um comunicado à imprensa. “As diretivas de construção atuais para as fachadas devem ser reavaliadas para refletir isso”.

Os resultados são um ponto de dados importante no desenvolvimento climático de hoje, onde eventos climáticos extremos agravam regularmente.

Muitos estudos sugerem que os furacões se tornam mais intensos à medida que o clima aquece. Enquanto isso, outras pesquisas indicam que certas regiões do país podem ver mais tempestades à medida que as temperaturas aumentam. E os ventos nocivos em linha reta são já se intensificando em certos lugares.

As piores tempestades provavelmente exacerbariam uma situação já difícil.

As tempestades causaram mais danos nos Estados Unidos no ano passado do que qualquer outro tipo de tempo extremo. Um relatório da empresa de resseguros, Munique, revelou que tempestades severas eram responsáveis ​​por US $ 45 bilhões em danos Na primeira metade do ano. E Conjuntos de dados NOAA sugerem que tempestades severas representaram metade dos bilhões de dólares do país nos últimos 45 anos.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.