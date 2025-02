Descanse na dupla de paz, a coruja de Duolingo, cruelmente assassinada por sua equipe de marketing

Na noite de domingo, a dupla de animais de estimação do Application Application Duolingo zombou alegremente da morte (metafórica) do rapper Drake durante a apresentação do Kendrick Lamar Super Bowl, Publique uma animação bruta Com o título, “Drake depois de participar de seu próprio funeral na televisão nacional”.

Mas dois dias depois, foi a coruja verde de desenho animado que acabou morto, morto pela equipe de marketing de Duolingo.

Em uma publicação simulada de redes sociais, a empresa de aplicativos de idiomas anunciou a morte da dupla, escrevendo: “As autoridades estão atualmente investigando sua causa de morte e estamos cooperando completamente. TBH, provavelmente morreu esperando por você para fazer sua lição, mas O que sabemos disso.

O postQue ele apareceu em várias plataformas, ele mencionou que a dupla “formalmente conhecida como coruja de Duolingo” tinha “muitos inimigos”. Duolingo então Postou um monumentoReferindo -se ao animal de estimação como uma dupla keyshauna renee jingo. “Em vez de flores, faça uma lição de duolingo”, escreveu a empresa. PARA Vídeo Tiktok Eles mostraram outros animais de estimação que transportavam um caixão que contém a coruja em um caminhão.

Em outro correspondênciaDuolingo disse: “ATUALIZAÇÃO: As autoridades identificaram a causa da morte. Mais detalhes a seguir. Obrigado por manter espaço para o Dualingo”.

Leia mais: Os melhores aplicativos de aprendizado de idiomas até 2025

O bombardeio de publicações chamou a atenção dos memes da Internet, que especulado sobre como a morte se tornoue marcas que incluem Baskin Robbins e Cheez-It assim como O jogo de halo e streamer Netflix Ele reconheceu o passe fictício, o último com um jogo de lula. A franquia Hunter Monster Games Eu tentei receber crédito pela morte Em sua própria publicação.

Talvez a maioria dos estranhos (ou docemente, dependendo do ponto de vista deles), Pop Star Dois LIPA publicados: “Til ‘Death Duo Part” com um emoji de coração partido. Dua Lipa anteriormente apareceu em um vídeo com o animal de estimação E ele era, nessa narrativa fictícia, talvez namorando a coruja. No aviso da morte, Duolingo escreveu: “Agradecemos por respeitar a privacidade de Dua Lipa neste momento”.

Enquanto o mundo on -line aguarda respostas sobre o que causou a morte da dupla (além da atenção do marketing inestimável), as partes da Internet na piada continuarão chorando enquanto outros perguntarem, semelhante à coruja: “Quem?”

Em 2020, outra marca matou seu animal de estimação: o Sr. Peanut foi assado pelos plantadores em um anúncio que funcionou antes do Super Bowl daquele ano. No entanto, a morte do Sr. Peanut não durou muito; Ele era Levantou como um bebê noz Em um anúncio que foi executado durante o jogo.