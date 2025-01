Descoberta de um novo tipo de planeta diferente de tudo no nosso sistema solar

Um objeto que pensávamos pertencer à categoria mais comum de planetas na galáxia acabou por ser algo que nunca tínhamos visto antes.

O exoplaneta Enaiposhaou GJ 1214 b, é um mundo nebuloso que orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 47 anos-luz da Terra. Anteriormente comparado com um mini-Netuno, extensas observações obtidas usando o JWST sugerem agora que o exoplaneta é mais parecido com Vênus – mas muito maior.





Isso o tornaria o primeiro planeta conhecido desse tipo, uma categoria que os astrônomos chamam de “Super-Vênus”.





Enaiposha é um dos exoplanetas mais estudados no céu. Foi descoberto em 2009, com massa e raio que o colocavam em algum lugar entre a Terra e Netuno. Observações subsequentes revelaram uma atmosfera substancial.

Os exoplanetas neste regime de massa geralmente se enquadram em uma de duas categorias. Acredita-se que as super-Terras sejam exoplanetas terrestres maiores que a Terra, abrigando atmosferas ricas em hidrogênio, se houver.





Os chamados mini-Netunos podem ter tamanho semelhante, mas sua composição é muito diferente, com atmosferas mais densas, ricas em hidrogênio e hélio, e oceanos líquidos possivelmente envolvendo suas superfícies. Os mini-Netunos são os mais numerosos dos mais de 5.800 exoplanetas confirmados no momento em que este artigo foi escrito, o que é interessante porque não temos nada diretamente análogo a eles aqui em nosso sistema solar.





Super-Terras e mini-Netunos intrigam os cientistas porque, se outras condições forem atendidas, eles poderiam ser habitáveis ​​para a vida como a conhecemos. Essa é parte da razão pela qual os astrónomos estão a estudar de perto Enaiposha, um mundo que mede 2,7 vezes o raio e 8,2 vezes a massa da Terra.





Embora o mundo esteja demasiado próximo da sua estrela hospedeira, Orkaria, e, portanto, demasiado quente para ser provavelmente habitável, a sua proximidade à Terra significa que podemos vê-lo com relativa facilidade, o que significa que poderá fornecer-nos informações que possam ajudar-nos a compreender os outros. exoplanetas semelhantes em outras partes da galáxia.

Mas Enaiposha também apresenta alguns problemas. Sua atmosfera é tão espessa que não conseguimos penetrá-la facilmente. Mas um artigo publicado em 2023 com base em observações do JWST e do Hubble descobriu que o exoplaneta poderia ter uma atmosfera rica em água que também contém metais vaporizados.





Agora, novos esforços de investigação sugerem que pode estar faltando alguma coisa. Liderada pelos astrônomos Everett Schlawin, da Universidade do Arizona, e Kazumasa Ohno, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, uma equipe de pesquisadores estudou os dados de trânsito de Enaiposha e descobriu algo inesperado.





À medida que o exoplaneta passou em frente da estrela, girando na sua órbita de 1,6 dias, os dados do JWST sugeriram que a luz estelar que viajava pela atmosfera de Enapoisha foi alterada pelo dióxido de carbono, concentrações semelhantes às do dióxido de carbono que o constitui. mais de 96 por cento da atmosfera de Vênus.





Mas o sinal estava muito fraco.

“O CO detectado 2 O sinal do primeiro estudo é minúsculo e, portanto, exigiu uma análise estatística cuidadosa para garantir a sua realidade. Ohno disse. “Ao mesmo tempo, precisávamos de conhecimento físico e químico para extrair a verdadeira natureza da atmosfera do GJ 1214 b.”





Assim, num segundo artigo, os pesquisadores se comprometeram a criar modelos teóricos capazes de explicar os dados. Descobriram que o cenário que melhor se adapta às observações é aquele em que Enaiposha teria uma atmosfera dominada por metais de baixa altitude e apenas quantidades relativamente pequenas de hidrogénio.





Em altitudes mais elevadas, a atmosfera consiste em uma densa névoa de aerossóis, bem como CO 2 sua leitura implicava. Daí surge a noção de super-Vénus, um mundo semelhante a Vénus: muito quente e sufocado por uma atmosfera rica em carbono, através da qual é difícil ver.





Mas o estratagema do exoplaneta ainda não foi contornado. A assinatura observada é tão pequena que será necessário um acompanhamento extensivo para determinar se as conclusões da equipa estão corretas, especialmente porque se trata de algo novo.





“Enfatizamos a importância de observações de acompanhamento de alta precisão para confirmar a atmosfera dominada por metais”, os pesquisadores escrevem“porque desafia a compreensão convencional da estrutura interior e evolução dos sub-Netunos”.

A pesquisa foi publicada em dois artigos no Cartas da revista astrofísica. Podemos encontrá-los aqui E aqui.