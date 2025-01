Descoberta revolucionária: Fragmentos de asteróides revelam ingredientes para a vida

Em outubro de 2020, uma espaçonave robótica do tamanho de uma van desembarcou brevemente na superfície de Bennu, um asteróide de 525 metros de largura a 320 milhões de quilômetros da Terra.

Como parte da missão da NASA Osiris-Rex, a espaçonave não apenas passou dois anos orbitando e imaginando o asteróide, mas também coletou uma amostra preciosa de poeira e pequenas rochas da superfície de Bennu.





Em setembro de 2023, uma cápsula que contém a amostra de asteróides virgens retornou à Terra, aterrissando no deserto de Utah nos Estados Unidos.

Uma visão de oito bandejas de amostragem contendo o material final da amostra do asteróide de Bennu. (Erika Blumenfeld e Joseph Aebers / JSC))

Desde então, uma equipe internacional de cientistas – dos quais somos membros – está ocupada estudando cerca de 120 gramas de equipamentos coletados em Bennu.





Nossos resultados são revelados em dois novos artigos publicados em Natureza E Astronomia natural Hoje. Eles indicam que a água pode estar presente no corpo pai de Bennu e fornecer novas informações sobre a química do sistema solar inicial.

Virgem restos de rochas de tempo profundo

Os asteróides são restos fragmentários de pais pré -existentes do início da história do nosso sistema solar que foram destruídos por colisões com outros objetos. Eles orbitam o sol e vêm em muitas formas, tamanhos e composições químicas diferentes.





O asteróide de Bennu foi direcionado para a missão Osiris-Rex porque as observações de sensoriamento remoto da Terra o indicaram como um asteróide do tipo B.

Esses asteróides são ricos em carbono e minerais de argila hidratados, possivelmente compartilhando semelhanças com o grupo de meteoritos mais primitivo da Terra, conhecido como condritos carbonizados.





Ao contrário das amostras de meteoritos, as amostras coletadas de asteróides não foram alteradas fisicamente ou quimicamente pela atmosfera e pela biosfera da Terra. Isso nos permite abordar questões -chave sobre a evolução do sistema solar inicial, a formação do planeta e dos ingredientes da vida.





Outro objetivo da missão Osiris-Rex é vincular os resultados de amostras de laboratório às técnicas de sensoriamento remoto. Isso nos ajuda a corroborar observações astronômicas dos asteróides para melhorar nossas pesquisas no sistema solar.

As equipes de conservação tratam a amostra da cápsula de retorno da missão NASA Osiris-Rex em uma sala branca. (Keegan Barber / NASA))

Pequenos cristais minerais de sal

Para evitar a contaminação, a cápsula selada que contém a amostra foi armazenada e manuseada em uma enorme caixa de vidro quando retorna à Terra.





Esse tanque tinha luvas de borracha que se alimentam dele para que os cientistas possam gerenciar as amostras sem tocá -las diretamente. Também havia sido servido com nitrogênio para impedir a umidade e o oxigênio da atmosfera da Terra.





Quando analisamos o interior das partículas de poeira de Bennu, ficamos surpresos ao encontrar pequenos cristais de minerais salgados chamados halita e silvita.





Foi uma descoberta revolucionária.

A halite é extremamente rara em meteoritos. Foi encontrado apenas em três das centenas de milhares de meteoritos conhecidos na Terra. Também sabemos que o halita é muito solúvel. Pode se deteriorar rapidamente quando exposto ao ar ou à água na Terra.





Outros membros da equipe de análise de amostras de Osiris-Rex identificaram uma variedade de outros minerais de sal na amostra de Bennu. Isso incluiu carbonatos de sódio, fosfatos, sulfatos e fluoretos.





Esses minerais podem ser formados pela evaporação de salinas – semelhantes aos depósitos que se formam nos lagos salgados da terra.





Ao comparar esses resultados com a composição química dos lagos salgados na Terra, começou a emergir dos irmãos evaporando o corpo -mãe do asteróide de Bennu, deixando para trás os sais como prova.

Os pequenos cristais de vários minerais, incluindo carbonato de sódio (foto aqui), foram encontrados em amostras do asteróide de Bennu. (Timothy McCoy / Smithsonian)

Uma variedade de compostos orgânicos

Essa descoberta fornece uma nova visão geral da atividade da água durante os primeiros dias do nosso sistema solar. Mas a presença de minerais salgados é significativa por outro motivo.





Na Terra, esses minerais são um Catalisador de treinamento Compostos orgânicos, como nucleóbicos e nucleosídeos – os elementos constituintes prebióticos da biologia terrestre.





E, de fato, em uma análise distinta da amostra de Bennu, outros colegas da missão Osiris-Rex identificaram uma ampla variedade de compostos orgânicos presentes nos asteróides ricos em carbono e nitrogênio.





Esses compostos incluem 14 dos 20 aminoácidos que também encontramos nos processos biológicos da Terra. Eles também incluem vários aminoácidos ausentes em biologia conhecida, amônia e cinco nucleobasses encontradas no RNA e DNA.





Mesmo que nenhuma vida tenha sido detectada em Bennu, os dois novos estudos mostram que um ambiente rico em carbono no corpo dos pais de Bennu foi adaptado para montar os elementos constituintes da vida.

Em setembro de 2023, uma cápsula que contém a amostra virgem de Bennu voltou à Terra, aterrissando no deserto de Utah nos Estados Unidos. (Keegan Barber / NASA))

Pesquisas atuais

Os resultados das amostras retornadas de asteróides de Bennu podem fornecer aos pesquisadores uma visão geral do que está acontecendo em corpos congelados distantes em nosso sistema solar.





Alguns desses corpos incluem a Lua de Saturno Enxade e o Planeta Dwarf Ceres no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter.





Enladus e Ceres têm oceanos de salum subterrâneos. Eles poderiam abrigar a vida?





Continuamos estudando Bennu usando as amostras virgens colhidas em 2020. Atualmente, estamos procurando o calendário da quebra de corpo parental de Bennu e buscando evidências dos impactos registrados por vários minerais nas amostras.





Os autores deste artigo reconhecem a contribuição das seguintes pessoas em busca da Universidade de Curtin: Fred Jourdan, Steven Reddy, David Saxey, Celia Mayers e Xiao Sun, bem como toda a equipe de Osiris-Rex.

Nick TimmsProfessor Associado, Escola de Terra e Ciências Planetárias, Universidade de Curtin; Phil BlandDiretório, programa espacial binário, Universidade de CurtinE William RickardProfessor Associado, Faculdade de Ciências e Engenharia, Universidade de Curtin

