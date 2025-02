Descubra essas fotos incríveis do Atlas do Solo Comet G3 da Terra

Os computs são sempre um tratamento celestial real a seguir. Em um cosmos de relojoaria, a aparência de um novo cometa potencialmente brilhante é sempre um ponto de interrogação celestial: ele funcionará nas expectativas ou brilhará da vista?





Este foi o caso do Atlas Comet C / 2024 G3.





Descoberto na noite de 25 de abril de 2024 pela investigação do asteróide no último sistema de alerta (atlas), o cometa mostrou potencial próximo ao periélio em 2025.

Desaparecimento de um cometa

Obviamente, um passe tão estreito é sempre pesado com incerteza: os casos certos são C / 2012 S1 ISON que se desintegraram no Dia de Ação de Graças 2013, e W3 Lovejoy, que sobreviveu a um periélio inchado a apenas 140.000 km (!) Da superfície da superfície da superfície da A superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície do sol e tornou -se outro belo cometa do sul do sul Hemisfério no final de 2011 e início de 2012.





Comet G3 Atlas Diante de tal perigoChegando ao periélio a 14 milhões de quilômetros do sol em 13 de janeiro. Soho Lasco C3 Imager C3 pegou o cometa perto do sol, quando ela excedeu a magnitude de -3,8, o cometa mais brilhante desde P1 McNaught em 2007.

Capturas de cometas incríveis

As imagens do leitor afundaram rapidamente, enquanto o cometa mergulhou em direção ao sul e excedeu o fim da poeira.





O cometa era um bônus para as pessoas ao norte, porque apareceu ao norte do eclíptico de 8 de janeiro a 15 de janeiro. Sempre parece que os cometas brilhantes têm uma “coisa” para o céu do hemisfério sul.

Poucos observadores viram o cometa após o periélio no norte.





Alguns astrofotógrafos qualificados conseguiram pegar riscas empoeiradas da cauda conhecida como Sydynes acima do horizonte de Twilight.

Um fato bizarro em relação aos cometas: as caudas são empurradas pelo vento solar, o que significa que a poeira e os íons da atlas G3 precedem antes do cometa de saída.





Infelizmente, o periélio parecia ter um impacto atrasado no cometa. As imagens tiradas por volta de 18 de janeiro mostraram que o núcleo parecia estar com problemas de saúde.





O G3 Atlas rapidamente se tornou um “cometa sem cabeça” com um núcleo descolorido e uma cauda ainda mais brilhante. A cauda produziu um listrado notável parece uma final.

O futuro do Atlas Comet G3

Atualmente, cometa G3 Atlas brilhar na + 5ª magnitude e descoloração, na constelação da Austriniana.





O cometa estava em uma órbita de 160.000 anos. As estimativas o colocaram em uma órbita de 600.000 anos. Em outras palavras, para que os fragmentos possam permanecer para revisitar o sistema solar interno em uma data distante.





… E certifique -se de pegar a história do astrofotografista Dylan O’Donnell nos perigos da caça ao cometa:

https://www.youtube.com/watch?v=v_ld0iv5ty8 Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Isso faz isso. Nós nos mudamos para o hemisfério sul, para o “país do cometa”.





No momento, no entanto, todos podemos apreciar essas vistas espetaculares do Atlas Comet G3. Espero que tenha sido o primeiro bom cometa de 2025.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Ler O artigo original.