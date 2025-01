Deseja pagar aluguel ou hipoteca com um cartão de crédito? É assim

Alguns meses atrás, Laquehia Clemons e seu marido estavam procurando maneiras de ganhar mais pontos em seus cartões de crédito. Depois de farejar, eles decidiram experimentar o Bilt MasterCard *.

O Bilt MasterCard é um único cartão de crédito habitacional, projetado para ajudá -lo a obter recompensas por pagar pelo aluguel. No final deste ano, de acordo com um carta aos membros Em seu site, a Bilt também oferecerá pontos nos pagamentos de hipotecas. Outro cartão de crédito habitacional, o cartão de crédito de assinatura Visa® lançado recentemente*, também permite que os proprietários ganhem pontos de cartão de crédito para pagamentos de hipotecas.

Clemons, um terapeuta financeiro de 35 anos em Terapia de vida livre A sede da Connecticut, agora usa o cartão BILT para pagar o aluguel mensal, eletricidade, telefone celular, prêmios de seguro de carro e assinaturas de streaming. Ela e o marido depositaram cerca de US $ 2.500 por mês no cartão BILT, obtendo um grande número de pontos de recompensa no processo.

Como a habitação é a maior despesa para a maioria das famílias americanas, o uso de um cartão de crédito para despesas caras e contínuas, como aluguel ou pagamentos de hipotecas, pode fazer sentido. Mas vale a pena correr o risco de usar um cartão de crédito habitacional? Vamos dar uma olhada mais de perto.

Devo pagar o crédito com cartão de crédito?

Pode valer a pena pagar qualquer coisa por cartão de crédito, incluindo moradia, mas sempre depende do seu orçamento e dos padrões de gastos. Se você tiver problemas financeiros devido a uma perda recente de seu emprego ou tiver as contas médicas pendentes, não desejará que suas despesas de moradia acumulem juros e o coloquem ainda mais em números vermelhos.

No entanto, se você tiver certeza de que pode usar o cartão com consciência, o que significa que você pode cobrir o saldo imediatamente quando ele expirar todos os meses, usar um cartão de crédito pode ser uma boa maneira de acumular pontos.

Clemons, por exemplo, liquidam seu saldo semanalmente. Uma parte de cada cheque de pagamento é usada diretamente para pagamentos com cartão de crédito e nunca acumula juros. Como seus cartões são pagos na íntegra a cada mês, você pode ganhar pontos sem ter que pagar posições altas ou taxas de APR.

“Posso acumular pontos suficientes para descontar o dinheiro do pagamento do aluguel”, disse ele. Embora eles possam ser apenas alguns dólares extras a cada mês, o dinheiro extra pode ser usado para algo, como um café a caminho do trabalho.

Beau Wirick, Advisor patrimonial de 38 anos Riqueza de Morton Com sede na Califórnia, ele usa o cartão BILT para pagar o aluguel nos últimos anos.

“A obtenção de pontos para o aluguel altera as regras do jogo, então eu recomendo o cartão BILT para esse fim”, disse Wirick. Wirick obtém o melhor valor de troca transferindo pontos e resgatando -os através dos parceiros de viagem da Bilt, que podem ser usados ​​em voos, aluguel de carros, hotéis e atividades.

Por que a casa não deveria pagar com cartão de crédito?

A desvantagem de pagar crédito com cartão de crédito é acumular mais dívidas se você não tiver dinheiro para cobrir seu saldo todos os meses. Muitas vezes, é mais seguro pagar moradia da maneira tradicional, ou seja, transferindo fundos através da ACH da sua conta bancária, emitindo um cheque ou através de uma curva postal.

Também é importante consultar o proprietário ou administrador de propriedades sobre as taxas. Embora os cartões Bilt e Mesa não tenham taxas anuais (e o cartão BILT não possui taxas de transação para pagamentos de aluguel), seu arrendador pode impor uma taxa de processamento se você pagar com um cartão de crédito.

Uma maneira de evitar isso com Bilt é optar por BiltProtectIsso permite que você pague pelo aluguel e ganhe pontos sem recorrer à sua linha de crédito. Com essa função, os fundos são extraídos diretamente da conta bancária vinculada. Se você optar por não usar essa função, seu aluguel será carregado diretamente no seu BILT MasterCard como qualquer outra posição no seu cartão de crédito.

Os cartões de crédito específicos têm requisitos?

Os cartões de crédito especializados em pagar sua casa não têm requisitos únicos. Para ser elegível para o Bilt MasterCard, ele deve ter pelo menos 18 anos e ser residente dos Estados Unidos ou de seus territórios. Tecnicamente, não há pontuação mínima de crédito para obter aprovação, mas é recomendada uma pontuação boa a excelente (670 a 850).

Para ganhar pontos com o cartão BILT, você deve fazer pelo menos cinco transações em cada ciclo de cobrança. Para garantir que não exceda esse limite, tente configurar seu cartão BILT como um método predeterminado para despesas contínuas.

Para o cartão de mesa, qualquer pessoa com um dispositivo elegível e acesso à App Store e Google Play podem ingressar na lista de espera, de acordo com um representante da empresa. Depois de convidados a enviar a inscrição, você será solicitado a fornecer informações adicionais para tomar uma decisão de crédito em sua inscrição, semelhante a outros cartões de crédito sem garantia de consumidores.

Que recompensas vêm com os cartões Bilt e Mesa?

MasterCard

Bilt oferece 1x pontos por dólar pelo aluguelAté 100.000 pontos por ano. Para ganhar pontos, você deve usar o cartão pelo menos cinco vezes em cada período mensal de status da conta. Você pode ganhar pontos mais altos quando gastar em viagens e restaurantes. Como chefe de um cartão BILT, você pode obter benefícios especiais em restaurantes, academias e aplicativos de viagem compartilhados associados.

Você pode transferir pontos através Bilt Travel Portal e acumule pontos adicionais ao reservar viagens pelo portal.

Além de melhorar sua pontuação de crédito se você efetuar pagamentos mensais no prazo, o BILT tem uma função adicional que permite que você opte por informar seus pagamentos de aluguel às três agências de crédito, o que também pode Aumente sua pontuação.

VISA Signature Preferred Credit Card para proprietários de moradias de mesa

Atualmente, você deve estar em uma lista de espera para se registrar para obter o cartão Visa Table, que está disponível na App Store e no Google Play.

O cartão de crédito da tabela tem recompensas diferentes taxas, dependendo da sua compra: 1x pontos por dólar em seus pagamentos mensais de hipoteca; 2 pontos em itens essenciais (por exemplo, comestível, gasolina); 3x pontos nas transações relacionadas à casa, como projetos de serviços públicos, manutenção, decoração e melhoria das famílias; e 1x pontos em todo o resto.

Você também pode aproveitar outros benefícios, como associações do Sam’s Club e créditos com parceiros da marca de mesa, como Thumbtack e WAG. Os pontos ganhos podem ser trocados por um crédito no estado da conta, cartões -presente, viagens e pagamentos de hipotecas.

Que proteções existem com BILT ou MESA?

Compartilhar informações confidenciais com outra parte sempre pode apresentar riscos, por isso é importante manter as informações da sua conta em segurança.

Os cartões de crédito BILT e MESA vêm com proteção padrão de responsabilidade zero para ajudar a garantir a segurança de seus dados pessoais e financeiros confidenciais contra atividades fraudulentas. Como Bilt é um MasterCard compartilhado com a Wells Fargo, vem com proteção contra roubos de identidade de 24 horas, 7 dias por semana.

“Você vai querer ter certeza de que eles implementaram salvaguardas para transmitir Peça de planejamento patrimonial. “Procure outras funções de cartão, como alertas de fraude ou números de cartões virtuais, que podem adicionar uma camada de proteção adicional”.

Vale a pena correr o risco de cartões de crédito habitacional?

Cada cartão de crédito possui vantagens e bônus específicos, por isso é uma boa idéia investigar prós e contras antes de enviar o pedido. Bilt está mais estabelecido e deve expandir seu escopo em breve. A tabela ainda tem um alcance bastante limitado, por isso vale a pena investigar mais sobre os termos e condições.

Especialistas financeiros dizem que você deve usar apenas um cartão de crédito quando puder pagar o status da sua conta na íntegra e evitar um saldo. Caso contrário, é fácil emprestar imediatamente devido ao alto interesse.

“Os programas de cartão de crédito são projetados para incentivá -lo a gastar mais dinheiro, apontar”, disse Wirick. “Enquanto você pode evitar cair em maus hábitos, faça -o.”

*Todas as informações sobre o cartão de crédito Bilt MasterCard e a assinatura dos proprietários de imóveis preferenciais foram coletadas independentemente pela CNET e não foram revisadas pelo emissor.