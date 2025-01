Design do Oppo Watch X2, principais especificações encontradas no site de certificação TENAA da China

Depois que um executivo da Oppo provocou recentemente a chegada do novo relógio inteligente no Weibo, dois modelos espiões foram listados na certificação chinesa. Esses wearables têm números de modelo, cores e capacidades de bateria distintos. Existem também algumas diferenças em seu design, e esses dois parecem um pouco diferentes quando comparados ao Oppo Watch X (ou OnePlus Watch II). Espera-se que o Oppo Watch X2 seja lançado nos próximos meses, e a empresa chinesa está planejando o lançamento de um carro-chefe do Watch X2, uma variante maior do Watch X2 (com uma caixa maior) e um modelo Specs X2 Pro.

Os novos modelos foram os primeiros identificado sobre a certificação chinesa no site da TENAA. O primeiro relógio com número de modelo OWW242 (que parece ser o menor dos dois wearables) tem um acabamento mais luxuoso, mais próximo do design de um relógio tradicional. Possui uma caixa dourada com pulseira e fivela de couro combinando. O que fica bem visível na imagem oficial é a moldura grossa ao redor do display, que nos lembra o OnePlus Watch 2 e o Watch 2R.

Número do modelo Oppo Watch X2 OWW242 (esquerda) e OWW251 (direita)

Crédito da foto: TENAA

O de acordo com o modelo parece um pouco maior e mais substancial. Possui acabamento preto com moldura mais fina e uma ponte conectando os dois botões, assim como no modelo anterior. Esta capa com número de modelo OWW251 tem acabamento preto com tiras de silicone e fivela isolada preta.

Diz-se que ambos os modelos espiões oferecem versões diferentes do Oppo Watch X2, que possuem dois botões, mas o branco também parece ter uma coroa giratória. Enquanto o modelo OWW242 branco tem bateria com capacidade de 345mAh, o modelo OWW251 tem uma bateria maior de 631mAh de acordo com as listagens da TENAA. Ambos os dispositivos funcionam com Wear OS e são compatíveis com conectividade LTE via eSIM.

Conforme um * Postagem Weibo pelo chefe de produto da série Oppo Discover, Zhou Yibao, os modelos Watch X2 terão monitoramento de pressão arterial, medições de temperatura corporal no pulso e um novo recurso de exame de saúde de 60 segundos.

Links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossa declaração de ética para obter detalhes.