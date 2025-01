Design do Realme Neo 7 SE, principais recursos aparecem on-line por meio da listagem do site da TENAA

Espera-se que o Kingdom Neo 7 SE chegue à China em breve. O suposto chocolate já foi visto em vários sites de certificação antes. Agora, o smartphone apareceu no site da TENAA, onde estão listados seu possível sistema e principais recursos. Diz-se que o telefone se junta ao Kingdom Neo 7, que foi lançado na China em dezembro de 2024. O Kingdom Neo 7 SE pode vir com atualizações em relação ao Kingdom GT Neo 6 SE, que foi lançado na China em abril de 2024.

Design Regnum Neo 7 SE (esperado)

Kingdom Neo 7 SE com número de modelo RMX5080 tem apareceu no site de certificação TENAA da China. O celular é visto na cor roxa com display plano e módulo de câmera traseira retangular. A ilha da câmera contém duas câmeras recortadas circulares dispostas verticalmente na parte traseira, ao lado de uma unidade de flash LED redonda menor. A borda direita contém o volume do rocker e o botão liga / desliga.

Design do Realme Neo 7 SE visto na TENAA

Crédito da foto: TENAA

Principais recursos do Regnum Neo 7 SE (esperados)

Espera-se que o Kingdom Neo 7 SE apresente uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução de 1,5K (1.264 x 2780 pixels) e taxa de atualização de 120Hz, de acordo com a listagem da TENAA. Opticamente, o celular provavelmente terá um sensor primário de 50 megapixels seguido por um sensor secundário de 8 megapixels que poderá ser emparelhado com uma lente ultralarga. Espera-se que a câmera frontal contenha um sensor de 16 megapixels para selfies e videochamadas.

Ele já tem um reino confirmado O Neo 7 SE será equipado com o SoC MediaTek Dimensity 8400 Max. A listagem da TENAA sugere que o telefone suportará RAM LPDDR5x e estará disponível nas opções de 8 GB, 12 GB, 16 GB e 24 GB. Essas variantes podem ser combinadas com opções de armazenamento UFS 4.0 de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

As opções de conectividade para o Kingdom Neo-7 SE provavelmente incluirão 5G, 4G LTE, sensor IR, Bluetooth, Wi-Fi e USB Type-C. Espera-se que a segurança inclua reconhecimento facial, bem como um sensor de impressão digital no display. A listagem sugere que o celular medirá 8,56 mm de espessura e pesará 212,1 g.

A listagem TENAA do Kingdom Neo 7 SE sugere que o telefone provavelmente será alimentado por uma bateria de 6.850mAh. Isso pode ser comercializado como uma célula de 7.000 mAh. Anteriormente, a listagem da 3C sugeria que o smartphone suportaria carregamento rápido com fio de até 80W.