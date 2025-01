Design Vivo V50, principais recursos vazados antes do lançamento esperado da Índia

O design Vivo V50, os principais recursos e outros detalhes surgiram online. A declaração de chocolate lançou a primeira na Índia. É antecessor, no Vivo V40, e apresentado na Índia em agosto de 2024. Ultimamente, V50 também viu vários sites de certificação. De acordo com os relatórios anteriores, o telefone pode ser rebading da Vivo S20, que é introduzida na China em novembro de 2024. Antes de alguns oficiais, um vazamento na tripter é mostrado como design, cores e recursos da V50.

Design Vivo V50, Principais Recursos (esperados)

De acordo com 10 depois Durante o Tripter Yogesh (@heyitsyshh), no Vivo V50 virá com uma tela quad-curva, como um Hall Live X200 para o aparelho. Ele acrescentou que o relatório do gatilho deverá ser “mais fino telefone do segmento” com bateria de 6000mAh. No entanto, o têxto não é sugerido no preço esperado do modelo de segmento.

Vivo V50 A Renault Rose Red Shadow

Crédito da foto: 10 / @ Heyitsyogesh

A imagem anexada no Vivo V50 era igual à cor de rosa vermelha. O plano parecia ser semelhante às variantes chinesas ao vivo S20. Dois sensores de câmera e anel, como uma unidade flash, aparecem no módulo da câmera em forma de comprimido no painel de canto superior esquerdo. Rocker de volume e botão liga / desliga na borda direita.

O típico acrescentou que o relatório que eu vivo V50 será equipado com um Snapdragon 7 Gen 3 Soc 3 e 50 megapixels antes do sensor da câmera para selfies e chamadas de vídeo. Esses recursos são semelhantes aos de um telefone S20 vivo. No entanto, para a bateria de 6.000 mAh para Vivo V50, o modelo chinês Live S20 carrega uma bateria de 6.500mAh com 8.500mAh com bateria de 8.500mAh com um carregamento rápido de 8.500mAh.

Um relatório anterior afirmou que o Vivo V50 poderia ser lançado na Índia na terceira semana de fevereiro, que será até 18 de fevereiro. O telefone é esperado de 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. É inclinado a ser oferecido em opções de cores cinza-cinza, rosa e vermelho. Espera -se que um Vivo V50 para a variante seja lançado no país mais tarde.