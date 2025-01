Detalhes ocultos do mosaico de Alexandre, o Grande, revelados por estudo único

O icônico mosaico de Alexandre o Grande, originário de Pompéia e agora exposto no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, é objeto de uma análise científica detalhada. Dos aproximadamente 2 milhões de peças, foram encontrados mosaicos e artefatos intrincados que se estendem além do antigo império de Alexandre. Estes fragmentos de pedras e minerais são originários de pedreiras em toda a Europa, incluindo as regiões de Itália, Espanha e Tunísia. Esta descoberta esclarece as extensas técnicas e recursos que foram utilizados na sua criação.

Origens da Matéria

Segundo estudar Publicados pela PLOS, os cartões vêm em dez cores distintas, compostas por tons de branco, vermelho, verde, amarelo e rosa, todos cuidadosamente combinados para obter efeitos artísticos impressionantes. Segundo na WordsSideKick.com, a fluorescência de raios X portátil (XRF portátil) estava entre os métodos para identificar a composição química do mosaico. Notavelmente, os azulejos brancos do Mármore de Londres foram encontrados extraídos na Itália, enquanto as peças rosa foram encontradas em Portugal e os elementos amarelos foram encontrados originários da Tunísia.

Arte e significado histórico

O Mosaico de Alexandre, criado há dois mil anos, foi enterrado no ano de 1279 durante a erupção do Monte Vesúvio. Alexandre, o Grande, retrata o rei persa Dario III derrotado na Batalha de Issum em 333 aC. O mosaico retrata uma aparência única, principalmente no rosto de Alexandre, que se caracteriza por tons de rosa com diferentes composições químicas. Os pesquisadores notaram que esses efeitos luminosos sutis provavelmente contribuem para o seu status icônico na arte antiga.

Informações sobre conservação

Na análise foram observados vestígios de gesso e cera natural, aplicados em restaurações recentes. Os pesquisadores também encontraram vulnerabilidades estruturais no mosaico interior, previamente tratado com substâncias à base de gesso. Estas descobertas destacam considerações críticas para futuros esforços de conservação.

A Mosaic continua a oferecer insights notáveis ​​sobre a arte, a história e a sofisticação tecnológica do mundo antigo.