Dia dos Namorados: a ciência da maneira como a condição física estimula a saúde

Na cena de abertura de Amor, na verdadeO personagem de Hugh Grant diz como, sempre que ele fica escuro com o estado do mundo, ele pensa na porta de chegada do aeroporto de Heathrow.





O motivo está na tela: vemos casais beijando, velhos amigos abraçando, sorrindo e rindo, enquanto eles pulam nos braços de seus pais.





Os aeroportos são excelentes lugares para realmente entender a importância do afeto físico – abraçar, beijar, abraçar, de mãos dadas ou até tocar.





Mas o afeto físico também é onipresente na vida cotidiana – e pela razão. A ciência mostra que o afeto físico não sexual produz mais do que momentos simples de alegria – também benefícios nossa saúde mental e física.

https://www.youtube.com/watch?v=plymxyys16u Lossfulcreen = “DeitofullScreen” Frameraber = “0” >>

Afeto físico é um dos mais direto E maneiras importantes pelas quais as pessoas comunicam intimidade em seus relacionamentos românticos. E parece acontecer em relacionamentos românticos em todos os lugares no mundoApesar das diferenças interculturais nas idéias de amor e romance.





Pessoas em relacionamentos românticos relatam mais condição física íntima do que os sinos. Eles também são mais confortáveis ​​para permitir que seus parceiros atinjam mais de seus corpos do que estrangeiros ou amigos. Por exemplo, a maioria das pessoas se sente confortável de frente para o seu coxas e abdômen por seu parceiro, mas não por outras pessoas.





Mesmo a maneira como tocamos em nossos parceiros é diferente de como tocamos os outros. Quando os participantes de um estudo foram convidados a acariciar seu parceiro, um amigo, um estrangeiro ou uma asa artificial, eles fizeram mais devagar com o parceiro deles. Recursos mais lentos podem ser sentidos como mais agradáveis ​​e erótico do que golpes mais rápidos. Mesmo apenas pensamento Sobre o afeto físico de um parceiro evoca sensações agradáveis ​​e eróticas.





Agora existem evidências sólidas mostrando que o contato físico está associado a uma melhor saúde física e mental. UM adeus “Intervenções táteis” – pense na massagem – em 212 estudos envolvendo mais de 13.000 participantes revelaram que o toque físico beneficiou tudo, dos hábitos de sono à pressão arterial na fadiga. As intervenções táteis têm sido particularmente úteis para reduzir a dor, a depressão e a ansiedade.





Terapia de casal

Antes de se apressar para reservar uma massagem, você deve saber que grande parte das evidências sugere que as vantagens mais fortes vêm de afeto físico com parceiros românticos. Vários estudos mostraram que, como um casal, a condição física está associada a uma variedade de fisiológico Efeitos, incluindo menor pressão arterial e melhores respostas imunes.





Nos casais, a condição física também está associada a uma melhor psicologia bem-estar. Um estudo revelou que casais que com sono – Cuddles pouco antes ou depois do sono – parecia mais feliz e mais calmo pela manhã, o que significava que eles eram mais propensos a aproveitar a companhia de seus parceiros.





Afeto físico – incluindo beijo E Afeto depois do sexo – também está associado a um relacionamento maior e satisfação sexualE melhores notas de todo o seu relacionamento, que por sua vez contribuem para um melhor bem-estar psicológico. E mesmo quando ocorrem conflitos, abraçar parece reduzir os níveis negativos de humor em casais.





Capacete, porque há mais. Receber o afeto físico de um parceiro nos faz sentir psicologicamente mais fortes. Um estudo revelou que as mulheres mostraram menos ativação em certas partes do cérebro que respondem à ameaça quando Segure seus maridos. Até imaginar o toque de um parceiro pode aumentar seu desejo de adotar tarefas difíceis.





Outra maneira de ver isso é examinar o que está acontecendo quando perdermos um carinho físico. Estudos mostraram que “privação tátil” – A ausência de toque – está associada a maiores sintomas de depressão e ansiedade. De fato, a perda de afeto de outros durante a pandemia Atingir muitas pessoas. Entre os casais, um Falta de afeto físico está associado a menor satisfação relacional, estresse e sentimentos de solidão.

https://www.youtube.com/watch?v=erwfdjdoah8 Lossfulcreen = “DeitofullScreen” Frameraber = “0” >>

Existem várias maneiras cuja condição física oferece essas vantagens. O toque afetuoso é conhecido por ativar Centros de recompensa Do cérebro, que estimula nosso humor e promove sentimentos de bem-estar. O toque também estimula a liberação de farmáciao que pode fortalecer os laços sociais e aumentar os sentimentos de confiança entre os indivíduos. É por esses motivos que a ocitocina às vezes é chamada de “Cuddle Chemical”.





A condição física também reduz os níveis de hormônio do estresse cortisol e reduz a dor percebida, que remove os sistemas de estresse fisiológico. Um estudo revelou que um cotovelo e um ombro de dez minutos massagem De seu parceiro, ajudou a reduzir as respostas de cortisol, ajudando a regular os níveis de estresse.





Psicologicamente, o afeto físico em relacionamentos românticos é um meio importante Para manter nossas emoções sob controle. Tocar seu parceiro de maneira benevolente ajuda a melhorar seu humor e faz com que se sintam amados, seguros e seguros. Como sentimentos de conexãoConfiança e pertencimento são reforçadas por sinais físicos não sexuais de afeto, o efeito negativo é reduzido e o bem-estar psicológico é melhorado.





No entanto, nem todo mundo gosta de ser tocado, mesmo que seja por seus parceiros românticos. Algumas pessoas são “Evitora tátil“- e algumas pessoas podem realmente estar preocupadas em serem afetadas.





Por exemplo, pessoas com estilos de fixação evitados – caracterizados pelo desconforto com a proximidade emocional – geralmente têm muito Vistas negativas sobre abraços e são mais Ebing Para alcançar seus parceiros. Por outro lado, as pessoas com estilos de apego ansiosos – caracterizados pelo medo do abandono – podem desejar Não há mais contato que eles recebem.

Mas quando os casais têm preferências táteis semelhantes, isso pode levar a uma maior atração, proximidadee um compromisso um com o outro. E se você está procurando uma maneira divertida de incorporar uma condição física não sexual em seus relacionamentos, considere uma massagem em casa. Um estudo revelou que casais que ligar Ambos em casa sentiram uma conexão mais profunda e se sentiram mais relaxados e menos estressados.

Viren SwamiProfessor de Psicologia Social, Universidade de Anglia Ruskin

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.