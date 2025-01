Diamante com 400 milhas de profundidade revela ambiente rico em água

Nas profundezas do nosso mundo, muito além do nosso fraco alcance, processos enigmáticos agitam-se continuamente.

De vez em quando, a Terra revela pistas sobre a sua natureza: pequenos diamantes ctónicos que encerram fragmentos de minerais raros. A partir desses pequenos fragmentos, podemos extrair informações sobre o interior do nosso planeta.





Um diamante descoberto numa mina de diamantes no Botswana é uma dessas pedras. Está repleto de falhas contendo vestígios de ringwoodita, ferropericlásio, enstatita e outros minerais que sugerem que o diamante se formou 660 quilômetros (410 milhas) abaixo da superfície da Terra.





Além disso, sugerem que o ambiente em que se formaram – uma divisão entre o manto superior e inferior chamada descontinuidade de 660 quilómetros (ou, mais simplesmente, zona de transição) – é rico em água.





“A presença de ringwoodita junto com as fases aquosas indica um ambiente úmido nesta fronteira”, disse uma equipe de pesquisadores liderada pelo físico mineral Tingting Gu, do Instituto de Gemologia de Nova York e da Universidade Purdue. explicado em um estudo de 2022.





A maior parte da superfície da Terra é coberta por oceanos. No entanto, dados os milhares de quilómetros que separam a superfície do núcleo do planeta, é apenas uma poça. Mesmo no seu ponto mais profundo, o oceano tem pouco menos de 11 quilómetros (7 milhas) de espessura, desde o topo das ondas até ao fundo.

Mas a crosta terrestre é uma coisa rachada e fragmentada, com placas tectónicas distintas esfregando-se e deslizando umas por baixo das outras. Nessas zonas de subducção, a água penetra mais profundamente no planeta, atingindo todo o manto inferior.





Com o tempo, ele sobe à superfície por meio da atividade vulcânica. Este ciclo de aspiração e rejeição é conhecido como ciclo de águas profundasdistinto do ciclo da água ativo na superfície. Saber como funciona e quanta água existe também é importante para compreender a atividade geológica do nosso planeta. A presença de água pode, por exemplo, influenciar a explosividade de uma erupção vulcânica e desempenhar um papel na atividade sísmica.





Mas como não podemos descer até lá, temos que esperar que evidências de água cheguem até nós, como acontece na forma de diamantes formando gaiolas de cristais sob calor e pressão extremos.





Gu e seus colegas estudaram detalhadamente uma dessas pedras preciosas, encontrando 12 inclusões minerais e um conjunto de inclusões leitosas. Usando espectroscopia micro-Raman e difração de raios X, os pesquisadores investigaram essas inclusões para determinar sua natureza.

Entre as inclusões, encontraram um conjunto de ringwoodita (silicato de magnésio) em contato com ferropericlase (óxido de magnésio/ferro) e enstatita (outro silicato de magnésio de composição diferente).





Nas altas pressões da zona de transição, a ringwoodita se decompõe em ferropericlásio, bem como em outro mineral chamado bridgmanita. Em pressões mais baixas e mais próximas da superfície, a bridgmanita torna-se enstatita. A sua presença no diamante conta uma viagem, indicando que a pedra se formou em profundidade antes de subir em direção à crosta.





Isso não foi tudo. A ringwoodita, em particular, exibiu características que sugerem que é de natureza hidratada – um mineral que se forma na presença de água. Durante esse período, outros minerais encontrados no diamante, como a brucita, também são hidratados. Estas pistas sugerem que o ambiente em que o diamante se formou era bastante húmido.





Já foram encontradas evidências de água na zona de transição, mas estas evidências não foram suficientes para avaliar a quantidade de água ali presente. Foi uma inclusão casual de uma pequena bolsa localizada de água ou é realmente líquida ali? O trabalho de Gu e sua equipe indicou ainda negligência.





“Embora a formação de diamantes do manto superior seja frequentemente associada à presença de fluidos, diamantes muito profundos com associações minerais retrógradas semelhantes raramente foram observados acompanhados de minerais hidratados.” eles escreveram em seu diário.





“Mesmo que um H local 2 O enriquecimento foi sugerido para a zona de transição do manto com base na descoberta anterior de ringwoodita, ringwoodita com fases hidratadas, relatada aqui – representativa de um ambiente peridotítico hidratado no limite da zona de transição – indica uma zona de transição mais amplamente hidratada até e cruzando o Descontinuidade de 660 quilômetros.”





Pesquisas anteriores mostraram que a Terra absorve muito mais água do que pensávamos anteriormente. Isso pode finalmente nos dar uma resposta sobre o rumo que tudo isso está tomando.





A pesquisa foi publicada em Geociências naturais.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em setembro de 2022.