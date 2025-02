Dicas de conexões do NYT de hoje, respostas para 8 de fevereiro de 608

Procurando por ele O mais recente Respostas de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as palavras cruzadas do New York Times, Wordle, Connections: Sports Edition e Strands Rockles.

Hoje Quebra -cabeças de conexão Não é fácil. Encontrei a categoria azul mais difícil do que a habitação, mas o Purple usa uma técnica que os fabricantes de quebra -cabeças adoram usar. Pense em uma palavra com a qual quatro das faixas coincidem. Continue lendo para obter pistas e respostas às conexões de hoje.

O Times agora tem um bot de conexões, como Wordle. Vá lá depois de jogar para receber uma pontuação numérica e faça com que o programa analise suas respostas. E jogadores que estão registrados na seção de jogos do Times Agora você pode seguir seu progressoIncluindo o número de quebra -cabeças concluídos, a taxa de ganho, o número de vezes que obteve uma pontuação perfeita e sua sequência de vitórias.

Sugestões para os grupos de conexão de hoje

Aqui estão quatro pistas para os grupos no quebra -cabeça das conexões de hoje, classificadas do grupo amarelo mais fácil para o grupo duro roxo (já estranho).

Sugestão do grupo amarelo: chips comerciais.

Sugestão do grupo verde: Crush.

Sugestão do grupo azul: quando aconteceu (ou fez)?

Sugestão do grupo roxo: vamos comer

Respostas para os grupos de conexão de hoje

Grupo Amarelo: Informações sobre um cartão de beisebol

Grupo Verde: Scrunch, como tecido

Grupo azul: advérbios de tempo

Grupo roxo: ____ comida

Quais são as respostas das conexões de hoje?

O quebra -cabeça completo das conexões do NYT para 8 de fevereiro de 2025 #608.

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O tópico é informações sobre um cartão de beisebol. As quatro respostas são biografia, jogador, estatística e equipamento.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema é o Scrunch, como um tecido. As quatro respostas são grupo, reunir, enrugar e babar.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema é o Time Adverbs. As quatro respostas são mais tarde, agora, em breve e depois.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema é ____ comida. As quatro respostas são rápidas, dedo, lixo e alma.