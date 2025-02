Dicas de hoje NYT se conecta, respostas para 20 de fevereiro de 620

Procurando por ele O mais recente Respostas de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as palavras cruzadas do New York Times, Wordle, Connections: Sports Edition e Strands Ractizles.

Hoje Quebra -cabeças de conexão Pode ser complicado. Mas se você vir um determinado programa da Netflix que envolve jogos infantis mortais, poderá ver uma conexão que o levará a resolver o grupo roxo geralmente difícil. Continue lendo para obter pistas e respostas às conexões de hoje.

O Times agora tem um bot de conexões, como Wordle. Vá lá depois de jogar para receber uma pontuação numérica e faça com que o programa analise suas respostas. E jogadores que estão registrados na seção de jogos do Times Agora você pode seguir seu progressoIncluindo o número de quebra -cabeças concluídos, a taxa de ganho, o número de vezes que obteve uma pontuação perfeita e sua sequência de vitórias.

Sugestões para os grupos de conexão de hoje

Aqui estão quatro pistas para os grupos no quebra -cabeça das conexões de hoje, classificadas do grupo amarelo mais fácil para o grupo roxo duro (já estranho).

Sugestão do grupo amarelo: Aviso.

Sugestão do grupo verde: Durante a noite.

Sugestão do grupo azul: Não é uma coruja noturna.

Sugestão do grupo roxo: Jogo da Netflix Você não quer jogar.

Respostas para os grupos de conexão de hoje

Grupo amarelo: Alerta.

Grupo verde: Passe a noite (AT).

Grupo azul: Associado à manhã.

Grupo roxo: Formas de cortador de biscoitos no jogo da lula.

Quais são as respostas das conexões de hoje?

O quebra -cabeça completo das conexões do NYT para quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O tema está alerta. As quatro respostas são alarme, broto, sinal e SOS.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema é passar a noite (AT). As quatro respostas são o beliche, o confronto, o sonho e o restante.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema está associado ao início da manhã. As quatro respostas são Rocío, Gallo, Dawn e Worms.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema são as formas de cortador de biscoitos no jogo da lula. As quatro respostas são círculos, estrelas, triângulo e guarda -chuva.