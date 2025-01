Dicas e respostas de hoje para conexão com o NYT para 21 de janeiro, nº 590

Procurando o mais recente Respostas de conexões? Clique aqui para obter as dicas do Connections de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para Mini Crosswords, Wordle, Connections: Sports Edition e Strands do New York Times.

A categoria roxa no NYT Quebra-cabeça de conexão Geralmente não é o mais difícil, mas hoje achei divertido e mais fácil que o normal. Você também poderia fazer isso. Continue lendo para obter dicas e as respostas de hoje do Connections.

O Times agora tem um Connections Bot, como o do Wordle. Vá até lá depois de jogar para receber uma pontuação numérica e fazer com que o programa analise suas respostas. E jogadores cadastrados na seção Times Games. agora você pode ficar nerd acompanhando o progresso delesincluindo o número de quebra-cabeças concluídos, taxa de vitórias, número de vezes que obtiveram uma pontuação perfeita e sua sequência de vitórias.

Dicas para grupos de conexões de hoje

Aqui estão quatro sugestões para os grupos no quebra-cabeça Conexões de hoje, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Faixa do Grupo Amarelo: Insulto.

Sugestão de Grupo Verde: Coisinha.

Trilha do Grupo Azul: Necessário no Norte.

Faixa do Grupo Roxo: Doom é um deles, e McCoy também.

Respostas para os grupos de conexões de hoje

grupo amarelo: Desprezo.

grupo verde: Pequena semelhança.

grupo azul: Usado para remover neve.

grupo roxo: Médicos em cultura pop.

Quais são as respostas do Connections de hoje?

As palavras amarelas nas Conexões de hoje

O tema é desprezo. As quatro respostas são pico, crack, cavar e leve.

As palavras verdes nas Conexões de hoje

A questão é a pequena semelhança. As quatro respostas são boneca, figura, miniatura e modelo.

As palavras azuis nas Conexões de hoje

O item é usado para remover neve. As quatro respostas são arado, sal, areia e pá.

As palavras roxas nas Conexões de hoje

O tema são médicos na cultura pop. As quatro respostas são Não, Polvo, Pimenta e Quem.