Dicas e respostas de hoje para conexão com o NYT para 6 de janeiro, nº 575

Há uma gíria britânica para “bunda” no quebra-cabeça de hoje. Por alguma razão, isso realmente me fez rir. A categoria roxa hoje é ainda mais estranha do que a categoria roxa normalmente é. Continue lendo para obter dicas e respostas de hoje sobre conexões.

O Times agora tem um Connections Bot, como o do Wordle. Vá até lá depois de jogar para receber uma pontuação numérica e fazer com que o programa analise suas respostas. E jogadores cadastrados na seção Times Games. agora você pode ficar nerd acompanhando o progresso delesincluindo o número de quebra-cabeças concluídos, taxa de vitórias, número de vezes que obtiveram uma pontuação perfeita e sua sequência de vitórias.

Dicas para grupos de conexões de hoje

Aqui estão quatro sugestões para os grupos no quebra-cabeça Conexões de hoje, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Dica do Grupo Amarelo: Você pode fazer isso depois do treino.

Conselho para o grupo verde: lancem uma rede ampla.

Pista do Grupo Azul: Coisas Simples.

Faixa do Grupo Roxo – Pense no hit de Sir Mix-A-Lot.

Respostas para os grupos de conexões de hoje

Grupo amarelo: Respire fundo.

Grupo verde: Catchall.

Grupo azul: Metáforas para coisas fáceis.

Grupo roxo: Sinônimos de bunda menos a última letra.

Quais são as respostas do Connections de hoje?

As palavras amarelas nas Conexões de hoje

O objetivo é respirar com dificuldade. As quatro respostas são suspiro, suspiro, suspiro e bufo.

As palavras verdes nas Conexões de hoje

O tema é geral. As quatro respostas são geral, ampla, geral e geral.

As palavras azuis nas Conexões de hoje

O tema são metáforas para coisas fáceis. As quatro respostas são ABC, brisa, piquenique e bolo.

As palavras roxas nas Conexões de hoje

O tema é sinônimo de bunda menos a última letra. As quatro respostas são ars, bota, pero e rum. (Para bunda, saque, bunda e bunda).