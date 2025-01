Dicas e respostas de hoje para conexões no NYT para 22 de janeiro, nº 591

Procurando o mais recente Respostas de conexões? Clique aqui para obter as dicas do Connections de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para Mini Crosswords, Wordle, Connections: Sports Edition e Strands do New York Times.

hoje Quebra-cabeça de conexão Não é terrível, mas como sempre, existem áreas complicadas. Você achou que “advogado” e “juiz” andavam juntos? Com certeza sim. Continue lendo para obter dicas e as respostas de hoje do Connections.

O Times agora tem um Connections Bot, como o do Wordle. Vá até lá depois de jogar para receber uma pontuação numérica e fazer com que o programa analise suas respostas. E jogadores cadastrados na seção Times Games. agora você pode ficar nerd acompanhando o progresso delesincluindo o número de quebra-cabeças concluídos, taxa de vitórias, número de vezes que obtiveram uma pontuação perfeita e sua sequência de vitórias.

Dicas para grupos de conexões de hoje

Aqui estão quatro sugestões para os grupos no quebra-cabeça Conexões de hoje, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Pista do Grupo Amarelo: Veja o seu horário escolar

Dica do Grupo Verde: pegue uma pá

Dica do grupo azul: roupas confortáveis

Pista do grupo roxo: não para baixo

Respostas para os grupos de conexões de hoje

Grupo amarelo: Tipos de cursos acadêmicos

Grupo Verde: Resultados de algumas escavações

Grupo azul: aqueles que usam túnicas.

Grupo roxo: ____ acima

Quais são as respostas do Connections de hoje?

Quebra-cabeça do NYT Connections concluído em 22 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

As palavras amarelas nas Conexões de hoje

O tema são tipos de cursos acadêmicos. As quatro respostas são discussão, laboratório, palestra e seminário.

As palavras verdes nas Conexões de hoje

O tema é resultado de algumas pesquisas. As quatro respostas são vala, buraco, buraco e vala.

As palavras azuis nas Conexões de hoje

A questão são aqueles que usam túnicas. As quatro respostas são boxeador, juiz, monge e mágico.

As palavras roxas nas Conexões de hoje

O tópico é ____ acima. As quatro respostas são rebatedor, bottom, queixo e advogado.