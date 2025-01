Dicas, respostas e ajuda do NYT Strands de hoje para 1º de janeiro, nº 304

Procurando o mais recente Respostas do tópico? Clique aqui para obter nossas dicas diárias sobre Strands, bem como nossas respostas e dicas diárias para Mini palavras cruzadas, Wordle e conexões do New York Times.

Muitas pessoas tomam decisões de Ano Novo para ficarem em melhor forma, e pode ser por isso que os editores do New York Times escolheram o tema que escolheram para a reportagem de hoje. Tópicos quebra-cabeça. Se você precisar de dicas e respostas, continue lendo.

Pista para o quebra-cabeça Strands de hoje

O tema Fios de hoje é: Que exercício.

Se isso não ajudar você, aqui vai uma dica: um personal trainer pode ajudá-lo com isso.

Palavras-chave para desbloquear pistas no jogo

Seu objetivo é encontrar palavras escondidas que se encaixem no tema do quebra-cabeça. Se você estiver preso, encontre as palavras que puder. Cada vez que você encontrar três palavras de quatro letras ou mais, Strands revelará uma das palavras temáticas. Estas são as palavras que usei para obter essas sugestões, mas qualquer palavra de quatro ou mais letras que você encontrar funcionará:

ACREDITAR, NEGÓCIO, DESCASCAR, PULMÃO, PULMÕES, SOL, PUTS, ESTRELA, OLHAR, SPAN, SPANK, CREEL, PEER, VERDADEIRO, TAXA, BURP.

Respostas para o quebra-cabeça Strands de hoje

Estas são as respostas relacionadas ao tema. O objetivo do quebra-cabeça é encontrar todos eles, inclusive o spangram, uma palavra temática que vai de um lado a outro do quebra-cabeça. Quando você tiver todas elas (originalmente pensei que sempre seriam oito, mas descobri que o número pode variar), todas as letras do quadro serão usadas. Aqui estão as respostas não-spangram:

CRUNCH, LUNGE, PLANK, SITUATION, SQUAT, BURPEE, DEADLIFT.

Spangram de fios de hoje

O spangram Strands de hoje é EXERCÍCIO. Para encontrá-lo, comece com E, que está quatro letras abaixo na coluna da extrema direita e continue.