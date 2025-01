Dicas, respostas e ajuda do NYT Wordle de hoje para 18 de janeiro #1309

Procurando o mais recente Resposta do Wordle? Clique aqui para obter as dicas do Wordle de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para as Mini palavras cruzadas, conexões e tópicos do New York Times.

hoje quebra-cabeça de palavras Tem uma letra repetida, o que às vezes pode atrapalhar o seu jogo. Tenho tendência a presumir que qualquer letra que apareça na resposta existe apenas uma vez, mas nem sempre é esse o caso, mesmo hoje. Se você precisar de pistas e respostas, continue lendo.

Dicas do Wordle de hoje

Antes de mostrar a resposta do Wordle de hoje, daremos algumas dicas. Se você não quer spoiler, desvie o olhar agora.

Pista nº 1 do Wordle: repetições

A resposta de Wordle hoje tem uma carta repetida.

Faixa Wordle nº 2: Vogais

Há uma vogal e às vezes uma vogal na resposta do Wordle de hoje.

Dica Wordle nº 3: Carta de abertura

A resposta do Wordle de hoje começa com a letra S.

Pista nº 4 do Wordle: parte do discurso

A resposta de Wordle hoje geralmente é um adjetivo.

Pista nº 5 do Wordle: Significado

A resposta do Wordle de hoje descreve algo ou alguém absurdo ou tolo.

RESPOSTA DE HOJE

A resposta de Wordle hoje é MUDA.

Resposta de Wordle de ontem

Resposta de Wordle de ontem, 17 de janeiro, não. 1308, era PROSA.

Respostas recentes de Wordle

13 de janeiro, nº 1304: CAPA

14 de janeiro, não. 1305: FANTÁSTICO

15 de janeiro, não. 1306: KNAK

16 de janeiro, não. 1307: FLINT

Qual é a melhor palavra-semente do Wordle?

Não tenha medo de usar nossa folha de dicas que classifica todas as letras do alfabeto por frequência de uso. Resumindo, você deseja palavras iniciais que se baseiem fortemente em E, A e R e não contenham Z, J e Q.

Algumas palavras iniciais sólidas para tentar:

TCHAU

TREM

APROXIMAR

OLHAR

BARULHO