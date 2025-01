Dicas, respostas e ajuda do NYT Wordle de hoje para 4 de janeiro # 1295

Procurando o mais recente Resposta do Wordle? Clique aqui para ver as dicas do Wordle de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para as Mini palavras cruzadas, conexões e fios do New York Times.

hoje quebra-cabeça de palavras Tem letras muito estranhas, então se você ficar preso, comece a adivinhar letras nas quais você nunca pensou. Temos uma lista que classifica todas as letras do alfabeto de acordo com a frequência com que aparecem nas palavras em inglês, e você pode achá-la útil hoje. Se você precisar de pistas e respostas, continue lendo.

Dicas do Wordle de hoje

Antes de mostrar a resposta do Wordle de hoje, daremos algumas dicas. Se você não quer spoiler, desvie o olhar agora.

Pista Wordle nº 1: repetições

A resposta de Wordle hoje não tem letras repetidas.

Faixa Wordle nº 2: Vogais

Existem duas vogais na resposta do Wordle hoje.

Dica Wordle nº 3: Carta de abertura

A resposta do Wordle de hoje começa com a letra R.

Pista nº 4 do Wordle: carta incomum

A resposta do Wordle de hoje tem uma das letras menos usadas do alfabeto. (Confira nossa lista para encontrar as letras mais comuns; elas são úteis para iniciar palavras.)

Pista nº 5 do Wordle: Significado

A resposta de Wordle hoje refere-se a algo que muitas pessoas tentam fazer quando estão de férias. É também o nome de uma música de Frankie Goes to Hollywood.

RESPOSTA DE HOJE

A resposta do Wordle hoje é RELAX.

Resposta de Wordle de ontem

A resposta do Wordle de ontem, 3 de janeiro, número 1.294, foi BARATA.

Respostas recentes de Wordle

30 de dezembro, nº 1.290: ASSISTA

31 de dezembro, não. 1.291: LÊMURE

1º de janeiro, não. 1.292: NERVO

2 de janeiro, não. 1.293: ESCOLHER