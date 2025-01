Dieta Paleo desmistificada: humanos antigos comiam plantas, segundo estudo

As alegações de que deveríamos aderir a uma “dieta paleo” com baixo teor de carboidratos e alta proteína são geralmente baseadas em declarações de nossos ancestrais evitaram o processamento complicado de plantas em favor de refeições mais simples, compostas por carnes cruas, nozes, frutas e vegetais.





Há evidências crescentes de que este conselho dietético se baseia em um equívoco. Um novo estudo descobriu que os hominídeos do Pleistoceno que viviam onde hoje é Israel tinham o conhecimento para obter uma porção significativa de suas calorias de uma variedade surpreendentemente grande de plantas.





Trabalho realizado por uma equipe internacional de pesquisadores no sítio Gesher Benot Ya’aqov, nos arredores de Jordânia revelou centenas de diferentes grânulos de amido e outras matérias vegetais presos em ferramentas envoltas em sedimentos que datam de cerca de 780.000 anos.





Eles não são apenas os mais velhos grânulos de amido nunca descobertos pelos arqueólogos, são também sinal de uma alimentação variada que vai muito além da carne: os grânulos estavam ligados a bolotas de carvalho, grãos de trigo e cevada, leguminosas e plantas aquáticas comestíveis como nenúfares amarelos e castanhas de água.

As ferramentas nas quais estes minúsculos restos foram encontrados, particularmente martelos e bigornas, sugerem que as plantas foram especificamente selecionadas e processadas, o que implica que os primeiros hominídeos desenvolveram métodos complexos para extrair nutrientes e calorias de várias fontes vegetais.





“Esta descoberta destaca a importância dos alimentos vegetais na evolução dos nossos antepassados”, disse arqueólogo Hadar Ahituv, da Universidade Bar-Ilan, em Israel. “Agora entendemos que os primeiros hominídeos coletavam uma grande variedade de plantas durante todo o ano, que processavam com ferramentas de basalto.”





“Esta descoberta abre um novo capítulo no estudo das primeiras dietas humanas e sua profunda conexão com os alimentos vegetais.”





Nomeado após a era paleolítica (cerca de 3,3 milhões a 11.700 anos atrás), as dietas “paleo” tendem a recomendar a priorização de proteínas de origem animal, com base na suposição de que a fisiologia humana moderna evoluiu a partir de ancestrais que seguiram dietas semelhantes. Este consumo de carne tem foi identificado como uma das forças motrizes da evolução humana.





Presume-se que a maioria dos materiais vegetais são muito resistentes, tóxicos ou impalpáveis ​​para serem manuseados. Estas novas descobertas sugerem que já há centenas de milhares de anos, as culturas tinham formas avançadas de preparar a vegetação como fonte de energia, apoiando algumas estudos anteriores que as plantas contribuem grandemente para o crescimento contínuo do cérebro humano.





“Estes resultados indicam ainda as capacidades cognitivas avançadas dos nossos primeiros antepassados, incluindo a sua capacidade de recolher plantas a distâncias variadas e numa vasta gama de habitats e de processá-las mecanicamente usando ferramentas de percussão.” escrever os pesquisadores em seu artigo publicado.

Este não é o primeiro estudo a tirar esse tipo de conclusão. Uma análise de ossos e dentes de 15 mil anos descobertos em Marrocos, por exemplo, já havia destacado “um importante componente de origem vegetal” na dieta dos caçadores-coletores.





Dado que é mais provável que os restos mortais das nossas vítimas persistam durante dezenas ou mesmo centenas de milhares de anos, não é de admirar que os investigadores se tenham concentrado principalmente nos componentes proteicos das dietas antigas. À medida que a tecnologia melhora, os cientistas estão finalmente voltando a sua atenção para o resto da nossa despensa paleolítica.





“Nossos resultados confirmam ainda mais a importância dos alimentos vegetais em nossa história evolutiva e destacam o desenvolvimento de comportamentos alimentares complexos”, escrever os pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em PNAS.