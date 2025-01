Diga adeus à melatonina e olá ao magnésio. Estes são os melhores tipos de magnésio para dormir

Se você teve uma experiência negativa com a melatonina, pode estar procurando outros suplementos para ajudar a melhorar seu sono. O magnésio tem recebido alguma atenção recentemente como suplemento para melhorar a qualidade do sono. Existem vários suplementos de magnésio disponíveis que são facilmente absorvidos pelo organismo sem causar efeitos colaterais importantes. No entanto, você deve discutir isso com seu médico antes de comprar um suplemento de magnésio.

Vejamos os benefícios e tipos de suplementos de magnésio que podem ajudá-lo a dormir melhor.

O que é magnésio?

O magnésio é um mineral essencial no corpo que desempenha um papel papel fundamental na regulação da pressão arterial, síntese de proteínas, função muscular e nervosa e açúcar no sangue. O magnésio também ajuda o desenvolvimento ósseo, a produção de energia, melhora o sono e mantém uma frequência cardíaca normal.

O magnésio está presente em diversos alimentos, como:

Vegetais de folhas verdes

Bolas

leguminosas

Sementes

grãos inteiros

produtos de soja

Se sua dieta não tiver esses alimentos, você pode precisar de suplementos de magnésio. Existem vários suplementos de magnésio disponíveis que proporcionam vários benefícios à saúde. Você deve conversar com seu médico antes de tomar suplementos de magnésio para dormir.

Benefícios do magnésio para dormir

A suplementação de magnésio pode ajudá-lo a dormir melhor e por mais tempo, o que significa menos cansaço durante o dia. O magnésio também pode tratar distúrbios do sono, como insônia e síndrome das pernas inquietas, ajudando você a adormecer facilmente e melhorando a qualidade do sono.

Melhora a insônia

A insônia é uma condição caracterizada pela dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou acordar cedo. Afeta em 10 a 48% da população mundial, com a percentagem mais elevada entre os idosos. O magnésio desempenha um papel na produção de melatoninaum hormônio associado ao ciclo normal de sono-vigília do corpo. Estudos sugerem que a deficiência de magnésio pode diminuir a concentração de melatonina, interferindo assim no sono.

O magnésio também pode ser definir com outros suplementos, como melatonina e vitaminas do complexo B, para reduzir os sintomas de insônia e melhorar a qualidade do sono.

Pode tratar a síndrome das pernas inquietas

A síndrome das pernas inquietas é uma condição neurológica que causas Sensações desconfortáveis ​​como formigamento, formigamento ou formigamento nas pernas e uma vontade irresistível de movê-las. A SPI pode perturbar o sono, dificultando o adormecimento, pois as pessoas são forçadas a mover as pernas para aliviar as sensações. Investigação sugere que a suplementação de magnésio pode ajudar a relaxar os músculos, o que pode aliviar o desconforto e fazer com que você adormeça com mais facilidade.

Acalma o sistema nervoso central.

O magnésio pode regular o sono ativando o ácido gama-aminobutírico, um mensageiro químico que reduz a excitação ou a ativação de neurotransmissores e acalma o sistema nervoso. O magnésio também pode inibir o receptor N-metil-d-aspartato, que promove o relaxamento muscular. Estudos também sugeriram que a suplementação de magnésio pode reduzir a concentração de um hormônio do estresse, o cortisol sérico, que acalma ainda mais o sistema nervoso e promove um sono melhor.

Pode aliviar a ansiedade e a depressão.

Ansiedade e depressão podem aumentar o risco de insônia. Investigação sugere que o magnésio pode ajudar ansiedade e depressão leves a moderadaso que também pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Converse com seu médico sobre quaisquer preocupações que você possa ter sobre sua saúde mental.

Que tipo de magnésio é melhor para dormir?

Existem vários tipos de suplementos de magnésio disponíveis, cada um com seus próprios benefícios à saúde. A seguir estão alguns que podem ajudá-lo a ter uma boa noite de sono:

Glicinato de magnésio: Esta forma de magnésio pode ser facilmente absorvido para o seu corpo, promovendo relaxamento e sono melhor. Ser facilmente absorvido também significa que é improvável que cause efeitos colaterais graves. O glicinato de magnésio também pode tratar a depressão, que pode causar problemas de sono.

Esta forma de magnésio pode ser facilmente absorvido para o seu corpo, promovendo relaxamento e sono melhor. Ser facilmente absorvido também significa que é improvável que cause efeitos colaterais graves. O glicinato de magnésio também pode tratar a depressão, que pode causar problemas de sono. L-treonato de magnésio: O L-treonato de magnésio é uma forma segura e biodisponível de magnésio que pode ajuda para melhorar a qualidade do sono, flutuações de humor e atividades diurnas.

O L-treonato de magnésio é uma forma segura e biodisponível de magnésio que pode ajuda para melhorar a qualidade do sono, flutuações de humor e atividades diurnas. Óxido de magnésio: Esta forma é menos biodisponível que as outras duas. A pesquisa sugere que o óxido de magnésio pode ajudar melhorar Sintomas de insônia em idosos.

Dosagem de magnésio para dormir.

A quantidade de magnésio que uma pessoa pode ingerir diariamente depende da idade e de quaisquer problemas de saúde existentes. o recomendado ingestão diária varia de 400 a 420 mg para homens adultos e 310 a 320 mg para mulheres adultas, de acordo com o Conselho de Alimentação e Nutrição do Instituto de Medicina das Academias Nacionais.

Esta quantidade recomendada é uma orientação geral para a ingestão geral de magnésio, mas não especificamente para o sono. Converse com seu médico ou especialista em sono antes de tomar suplementos de magnésio para dormir. Eles podem recomendar o suplemento mais adequado para você, pois algumas formas de magnésio podem interferir com certos medicamentos prescritos.

Em poucas palavras

Os suplementos de magnésio ganharam recentemente popularidade como auxílio para dormir. Eles podem ajudar a acalmar o sistema nervoso, relaxar os músculos, melhorar os sintomas de depressão e ansiedade e podem até tratar doenças como a síndrome das pernas inquietas e a insônia. Verifique com seu médico antes de tomar suplementos de magnésio para dormir. Algumas vitaminas e suplementos podem interferir com outros medicamentos e causar efeitos colaterais como cólicas abdominais, diarreia ou náusea. Seu médico pode recomendar o tipo e a dosagem de magnésio mais adequados para você.