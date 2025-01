Diga adeus à sua ansiedade noturna: este novo truque para dormir não vai deixar você contar ovelhas

Você não está sozinho em sua luta para ter um sono de qualidade à noite. Acredita-se que entre 50 e 70 milhões de americanos luta para dormir bem. Isso pode não parecer grande coisa, mas não dormir o suficiente ao longo do tempo pode torná-lo mais suscetível a uma série de problemas de saúde, como pressão arterial elevada ou diabetes tipo 2. Também pode dificultar o controle de suas emoções.

Você pode ter tentado os melhores truques para dormir, desde beber Sleepy Girl Mocktail até usar tecnologia de sono e técnicas de respiração. Até agora você talvez não tenha ouvido falar do método de “embaralhamento cognitivo”. Vamos ver o que é, se funciona e o que as pessoas estão dizendo sobre isso.

O que é mistura cognitiva?

Antes, contar ovelhas estava na moda. Graças a plataformas de mídia social como o TikTok, você pode acessar novas técnicas de sono. Um que vem ganhando popularidade é o embaralhamento cognitivo do sono.

O embaralhamento cognitivo é uma terapia cognitivo-comportamental desenvolvida por Luc P. Beaudoinque tem doutorado em ciências cognitivas. O objetivo é alterar seus padrões de pensamento concentrando-se em palavras, frases ou imagens para ajudar sua mente a relaxar. Concentrar-se em coisas aleatórias distrai sua mente de itens que podem causar ansiedade ou estresse, o que pode atrapalhar sua capacidade de adormecer.

Como experimentar o embaralhamento cognitivo por si mesmo

Tommy / Vetores DigitalVision / Imagens Getty

Depois de ir para a cama, apague as luzes, relaxe e concentre-se em uma palavra que tenha pelo menos cinco letras e que não tenha valor emocional para você. Para demonstrar isso, você poderia pensar em uma rolha. Abaixo você encontrará palavras que começam com cada letra da palavra. Começando pelo “B”, você pode usar garrafa, bacia ou lince.

Ao pensar sobre essas palavras, você deve soletrar cada uma delas lentamente enquanto as visualiza. Esta é uma forma ideal de reiniciar a sua mente, canalizando toda a sua atenção para longe das coisas que lhe causam ansiedade, ao mesmo tempo que lhe proporciona uma reflexão pacífica.

Outra maneira de tentar isso é canalizar pensamentos aleatórios. Em vez de se concentrar em uma palavra ou frase, deixe sua mente vagar e crie imagens com palavras aleatórias, como vacas, sanduíches, luzes e muito mais. Por último, você pode pensar em uma palavra enquanto se concentra nos batimentos cardíacos. Na oitava batida do seu coração, por exemplo, pense em outra palavra que comece com a mesma letra. Portanto, se a palavra que você escolheu foi pão, concentre-se em outra palavra que comece com “B”, como Bronco. A chave aqui é manter as coisas aleatórias.

O que outros dizem sobre a combinação cognitiva

Pessoas que tiveram problemas de sono e tentaram mudanças cognitivas tiveram resultados bem-sucedidos. Um usuário do Reddit comentou Foi a única coisa que funcionou para eles; A prática foi suficiente para distrair o cérebro e permitir que dormissem.

Scott Walker, dermatologista de Denver, postou no TikTok revelando que o comprometimento cognitivo era um momento de mudança de luz para ele. Ele compara a prática a reorganizar os pensamentos em sua cabeça, semelhante a embaralhar um baralho de cartas. A médica ressalta que além de distrair a mente, cria microsonhos, que ocorrem na hora de dormir. Essa prática dá ao seu cérebro luz verde para dormir.

Resumindo: vamos parar de contar ovelhas

Nadezhda Buravleva/Getty Images

Ter problemas para adormecer pode ser mais comum do que você pensa. Uma das melhores maneiras de relaxar a mente para dormir é tentar a combinação cognitiva. Ele permite que sua mente se concentre em objetos e letras aleatórios, desencadeando um processo semelhante ao microssono, que ajuda sua mente na transição para o sono. Funcionou muito bem tanto para médicos quanto para outras pessoas, então experimente e veja se ajuda você a adormecer mais rápido.