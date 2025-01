Diz-se que a complexidade da IA ​​está considerando uma fusão com a TikTok US

A startup de mecanismo de busca norte-americana Complexity AI apresentou no sábado à ByteDance Complexity, controladora chinesa da TikTok, uma fusão com a TikTok US, disse à Reuters uma fonte familiarizada com os planos da empresa.

A iniciativa TikTok enfrenta uma proibição nos EUA no domingo se não cortar os laços com a ByteDance, embora o presidente eleito Donald Trump tenha dito no sábado que daria à plataforma de mídia social um breve impulso de 90 dias na segunda-feira.

A CNBC relatou pela primeira vez a oferta.

A empresa se fundiria com a TikTok US e criaria uma nova entidade unindo forças com a New Capital Partners, disse a pessoa.

A nova estrutura proposta pela Perplexity permitiria que a maioria dos investidores existentes da ByteDance mantivessem suas participações acionárias e traria mais visibilidade à Perplexity, disse a fonte, solicitando anonimato porque o assunto é altamente confidencial.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Não foi possível contactar imediatamente novos Capital Partners.

A Complexity AI acredita que terá sucesso na sua licitação, uma vez que a proposta é uma fusão e não uma venda, disse a pessoa.

Ferramentas complexas de pesquisa de IA permitem que os usuários respondam perguntas rapidamente, com fontes e citações. Existe uma grande força de linguagens de modelagem que podem coletar e gerar dados, desde OpenAI até o modelo Llama de código aberto da Meta Platforms.

O TikTok, que moldou quase metade de todos os americanos, as pequenas empresas e a cultura online, disse na sexta-feira que desapareceria nos EUA no domingo, a menos que a administração do presidente Joe Biden forneça garantias às empresas de que não se oporão à Apple e ao Google. a execução do ato é feita com a proibição.

©ThomsonReuters 2025

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi gerada a partir de um feed distribuído.)