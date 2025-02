DMRC Signt Seltt Comentário Intelectividade Todos os corredores

A Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) assinou sexta -feira com uma empresa de telecomunicações para melhorar a conectividade da Internet por todos os seus corredores, de acordo com o comunicado público.

Parte desta iniciativa, a Beckhaul Digital Technologies Private limitada para manter 700 km de cabos de fibra óptica através de todas as linhas do metrô, incluindo a linha do aeroporto, diz ele.

O DMRC faz parceria com a Beckhaul Digital para trazer Internet de alta velocidade por viagens de metrô A Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) assinou um com 1000 / s Beckhaul Digital Technologies Pvt. Ltd. Para instalar e manter uma rede de fibra óptica de alta velocidade em qualquer corredor de metrô … Pic.twitter.com/zh0wzw17ee – Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialLDMRC) 21 de fevereiro de 2025

O lançamento estará no crescimento, com as linhas rosa e magenta a ser o primeiro a morar e o resto da espera preparada nos próximos seis meses, o que é dito.

A rede de fibras atuará como uma espinha dorsal na Internet de alta velocidade, apoiando a empresa de telecomunicações, provedores de serviços de Internet, data centers e projetos da cidade de dor. Também ajudará o lançamento suave dos serviços 5G contra Delhi, NCR, que foi dito.

Esse controle de empreendimentos na Índia Vision for Digitally Conexio Nation, que é chamado.

Ajudará as sociedades de telecomunicações a libertar a Internet mais rápida e confiável, permitindo que o DMRC use melhor o uso da infraestrutura existente. Com o aumento da demanda na Internet de alta velocidade e na expansão 5G, este projeto desempenhará um papel fundamental em tornar Delhi conectar melhor a declaração chamada pronta para o futuro.