Do espaço sideral ao roteador: é assim que a internet satélite funciona

Embora não seja de forma alguma o tipo de conexão com a Internet mais rápido, a Internet de satélite é o único tipo de conexão disponível nos 50 estados, o que o torna o principal candidato a casas rurais com opções limitadas da Internet.

Apesar da popularidade de Link de estrelaE o crescente poder de seus 7.000 satélites, a Internet de satélite é comumente vista como um último recurso para a Internet em casa. Então, o que torna a Internet via satélite tão boa? O que você deve levar em consideração antes de se registrar? Vamos dar uma olhada em como a Internet via satélite funciona e o que esperar dos principais concorrentes da indústria.

Como o satélite funciona na internet?

Com a Internet via satélite, você precisará configurar um prato como este fora de sua casa para receber o sinal da órbita. Link de estrela

Como a televisão por satélite, as pratos de satélite recebem ondas de rádio transmitidas a partir de satélites em órbita de baixa terra. Os provedores de serviços de Internet usam data centers conectados a uma rede de Internet para canalizar informações para o seu prato de receptor.

Para funcionar efetivamente, o prato deve ser colocado em uma posição com uma linha de visão clara. Ele conectará um modem a esse prato para traduzir o sinal de entrada em uma conexão viável da Internet. Além da eletricidade para manter o prato do receptor do Fed (e, novamente, uma visão clara do céu), isso é realmente tudo o que a Internet de satélite funciona.

A Internet de satélite não depende de cabos, fibras ou linhas telefônicas. Tecnologias terrestres como essas não são tão bem desenvolvidas em áreas rurais, porque a falta de densidade populacional significa que os ISPs devem gastar mais para cobrir o aumento da terra para colocar o mesmo número de famílias on -line. O satélite da Internet é esse problema, omitindo completamente a infraestrutura em terra, o que faz da Internet por satélite uma opção conveniente para uma conexão com a Internet.

O lançamento de satélites para o espaço é caro, mas uma vez que há uma rede suficiente disponível, As empresas podem oferecer banda larga Internet por satélite para os clientes em uma ampla faixa do planeta, mesmo em lugares bastante remotos.

O projeto Kuiper de Amazon chegou a acordos com vários parceiros de lançamento, incluindo a Blue Origin, para enviar milhares de satélites para a órbita nos próximos anos. Amazon

Quem atualmente oferece internet via satélite?

Os melhores fornecedores de Internet de satélite do país são ViasatAssim, Hughesnet e Link de estrela. Viasat e Hughesnet estão no negócio de comunicações por satélite há décadas. Embora o Starlink seja um recém -chegado em relação à indústria, ele se tornou um forte concorrente nos últimos anos, em grande parte graças à sua rápida implantação de satélites, velocidades mais rápidas, baixa latência e prato de Internet por satélite.

Para acompanhar a competição, Hughesnet lançou seu Júpiter 3 Satélite em 2023, um dos maiores satélites de comunicações comerciais, que permite melhorar as velocidades de download da Internet por satélite de até 100 Mbps. Enquanto isso, Viasat começou a oferecer um plano com velocidades de download de até 150 Mbps, mas essa velocidade não está disponível em todos os lugares.

De acordo com o relatório do primeiro trimestre de Ookla 2024 – O relatório mais recente que inclui métricas de internet por satélite- Viasat em média em torno de 34 Mbps em velocidades de download, com a Hughesnet oferecendo uma média de apenas 15 Mbps. As velocidades de Viasat e Hughesnet.

Starlink já tem mais de 7.000 satélites em órbita e chega milhões de clientes nos Estados Unidos e além. Embora os planos do Starlink não sejam baratos (de US $ 120 por mês mais US $ 349 com antecedência para equipamentos), a rede promete velocidades mais rápidas e uma latência mais baixa do que tradicionalmente esperamos da Internet satélite.

No entanto, pode haver uma nova competição na indústria em breve, já que o projeto Amazon Kuiper está programado para estar disponível em 2025, de acordo com o Site da empresa. Em julho de 2020, a Comissão Federal de Comunicações aprovou a implantação do projeto Kuiper deMilhares de satélites de órbita de planícies Para criar seu próprio serviço de banda larga por satélite. Até 83 lançamentos de satélite estão planejados Pelos próximos cinco anosPortanto, esteja atento às atualizações.

Onde está disponível a Internet de satélite?

Você encontrará uma Internet de satélite disponível em pelo menos um fornecedor em quase todas as partes dos EUA. FCC

Devido à proliferação de satélites em sintonia com essas latitudes, a maioria das áreas dos EUA pode receber sinais de internet por satélite. Hughesnet e Starlink, por exemplo, oferecem serviços nos 50 estados. Viasat oferece cobertura quase completa nos EUA Abaixoonde o serviço está disponível apenas em determinadas regiões.

Algumas empresas de Internet via satélite também estão explorando a cobertura em outras partes do mundo e experimentando novas abordagens de implementação, como o uso Comunidade quente em vez de pratos e conexões residenciais. Starlink Portable Satellite DIST, o Starlink MiniAlém disso, estende o escopo da Internet a áreas rurais e para os viajantes.

Como o satélite se compara a outros tipos de conexão com a Internet?

Embora os avanços recentes tenham ajudado o satélite da Internet Esclarecer as velocidades da banda de banda larga da linha de baseainda é mais caro do que a maioria Outros modos de Internet comuns. Na maioria dos casos, outras opções oferecerão melhores velocidades com menos latência.

Por exemplo, Dsl e Internet a cabo Eles são muito comuns, com velocidades de descarga DSL variando de 3 a 140 megabits por segundo e o cabo que geralmente fornece entre 10 e 2.000 Mbps, dependendo do seu plano. A Internet de satélite geralmente chega de 12 a 200 Mbps, embora Elon Musk, do Starlink, tenha prometido que eles serão possíveis velocidades de até 300 Mbps e até 2.000 Mbps.

Fibra da Internetque usa cabos de fibra óptica, pode oferecer velocidades rápidas de download de até 5 ou até 10 gigabits por segundo (5.000 ou 10.000 Mbps). Com a fibra, suas cobranças geralmente serão tão rápidas quanto seus downloads, o que não é o caso do cabo, DSL ou do satélite. A instalação do cabo de fibra é cara e as implementações não são lucrativas em áreas com baixa densidade populacional, portanto, não se sabe se a fibra se tornar uma opção viável na maioria dos Estados Unidos rurais.

Dito isto, a Internet de satélite geralmente oferece o custo mais alto por MBPS, um indicador aproximado de valor dos planos domésticos, de qualquer tipo de conexão com a Internet devido a velocidades médias relativamente lentas e altos custos mensais.

Aqui está um resumo rápido dos prós e contras de uma conexão de satélite

Prós

A Internet de banda larga em sua área pode levar muito tempo e a Internet por satélite já está disponível.

A Internet de satélite é relativamente simples de adquirir : Encontre uma empresa que o ofereça, alugue um prato de receptor ou compre com antecedência e registre -se para o plano certo para suas necessidades.

: Encontre uma empresa que o ofereça, alugue um prato de receptor ou compre com antecedência e registre -se para o plano certo para suas necessidades. As principais empresas como SpaceX e Amazon estão trazendo uma nova concorrência para o mercado da Internet por satélite, o que significa melhores velocidades e valor longo.

Contras

Em geral, mais caro do que outros formulários da Internet, com o potencial de altos custos do seu prato de recebimento. Ele Custo do MBPS É normalmente alto com a Internet de satélite.

É normalmente alto com a Internet de satélite. Com muitos satélites em órbita distante na Terra, Alta latência É um problema comum com a Internet via satélite. Seu tráfego precisará de alguns momentos adicionais para alcançar o espaço externo.

É um problema comum com a Internet via satélite. Seu tráfego precisará de alguns momentos adicionais para alcançar o espaço externo. A Internet de satélite pode nascer se não houver uma conexão clara com a sobrecarga da constelação. Por exemplo, os pratos de satélite devem se alinhar bem com uma “vista clara do céu do sul”, como diz Hughesnet. Acumulação de neve ou outros tipos de mau tempo Você pode criar pontos ou mesmo uma interrupção.

Perguntas frequentes da Internet por satélite

Preciso de uma linha telefônica para ter internet de satélite? Não. A Internet de satélite não requer uma linha telefônica, uma conexão a cabo ou qualquer outra fiação especial em sua casa. Tudo o que é necessário é eletricidade para alimentar o prato do receptor, um lugar para montá -lo fora de sua casa e uma vista sem obstáculos ao céu. A partir daí, você usará um cabo Ethernet para conectar o prato a um roteador e transmitir o sinal em toda a sua casa como uma rede Wi-Fi.

A Internet de satélite vem com limites de dados? Hughesnet e Viasat afirmam oferecer “dados ilimitados”. Isso é tecnicamente verdadeiro, mas ambos os fornecedores atrasarão suas velocidades após o uso de seus dados prioritários (850 GB com Viasat e 100-200 GB com o HughesNet). Nenhum dos ISP cobrará por excesso de dados. O Starlink oferece dados ilimitados com seu plano de início padrão. O plano de prioridade vem com níveis de dados prioritários (de 40 GB e atingem seu ponto máximo a 2 TB).