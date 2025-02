Dois grandes estudos concordam que a Terra está entrando em uma nova fase climática assustadora

A terra atravessa o limiar de 1,5 ° C do aquecimento global, de acordo com dois grandes estudos globais que sugerem que o clima do planeta provavelmente entrou em uma nova fase assustadora.





De acordo com o acordo de 2015 da Paris Change 2015, a Humanity busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e manter o aquecimento planetário para um excedente de 1,5 ° C acima da média pré-industrial. Em 2024, temperaturas na terra excedeu esse limite.





Isso não foi suficiente para declarar que o limiar de Paris havia sido cruzado, porque os objetivos de temperatura sob o contrato são medidos ao longo de várias décadas, em vez de excursões curtas sobre a marca de 1,5 ° C.





Mas os dois artigos que acabaram de ser lançados usam uma medida diferente. Os dois examinaram os dados sobre o clima histórico para determinar se anos muito quentes no passado recente eram um sinal de que um futuro limiar de aquecimento a longo prazo seria estuprado.





A resposta, alarmante, foi sim. Os pesquisadores dizem que o registro de 2024 indica que a Terra passa o limite de 1,5 ° C, além do qual os cientistas Prever danos catastróficos aos sistemas naturais que sustentam a vida na Terra.





2024: o primeiro ano de vários acima de 1,5 ° C

Organizações climáticas em todo o mundo concordam no ano passado O mais quente já registrado. A temperatura média global em 2024 foi de aproximadamente 1,6 ° C acima das temperaturas médias no final do século XIX, antes que os seres humanos começassem a queimar combustíveis fósseis em larga escala.





A terra também sofreu uma pessoa recentemente dias E mês Acima da marca de aquecimento de 1,5 ° C.





Mas a temperatura global varia de ano para ano. Por exemplo, o pico de temperatura de 2024, embora em grande parte devido às mudanças climáticas, também foi desenhado por um modelo natural de El Niño no início do ano. Este modelo foi dissipado no momento e 2025 deve ser mais fresco.





Essas flutuações de um ano para o próximo significam que os climatologistas não consideram um único ano que exceda a marca de 1,5 ° C como uma falha do acordo de Paris.





No entanto, novos estudos publicados hoje na natureza das mudanças climáticas sugerem que mesmo um único mês ou um ano a 1,5 ° C de aquecimento global pode significar que a terra entra em uma violação de longo prazo desse limiar vital.

O que os estudos encontraram

Estudos foram realizados de forma independente por pesquisadores da Europa e do Canadá. Eles abordaram a mesma questão básica: um ano maior que o aquecimento global de 1,5 ° C é um sinal de alerta de que já cruzamos o limiar do acordo de Paris?





Os dois estudos usaram observações e simulações do modelo climático para responder a essa pergunta, com abordagens ligeiramente diferentes.





No Jornal europeuOs pesquisadores examinaram as tendências no aquecimento histórico. Eles descobriram que, quando a temperatura média da Terra atinge um certo limite, o período seguinte de 20 anos também atingiu esse limiar.





Esse esquema sugere que, dado que a Terra atingiu um aquecimento de 1,5 ° C no ano passado, podemos ter entrado em um período de aquecimento de 20 anos em que as temperaturas médias também atingirão 1,5 ° C.





O Papel canadense os dados envolvidos de meses a mês. Junho do ano passado foi o 12º mês consecutivo de temperaturas mais altas no nível do aquecimento de 1,5 ° C. O pesquisador descobriu que 12 meses consecutivos acima de um limite climático indicam que o limite será alcançado a longo prazo.





Os dois estudos também demonstram que, mesmo que a redução estrita das emissões esteja começando agora, a Terra ainda provavelmente cruzará o limiar de 1,5 ° C.





Vá na direção errada

Dados esses resultados, o que a humanidade faz é crucial.





Durante décadas, os climatologistas alertaram a queima de combustíveis fósseis para energia de dióxido de carbono e outros gases que aquecem o planeta.





Mas as emissões de gases de efeito estufa da humanidade continuaram aumentando. Desde o painel intergovernamental sobre mudança climática publicou seu primeiro relatório em 1990As emissões anuais de dióxido de carbono do mundo têm aumentou em torno de 50%.





Em termos simples, nem nos movemos na direção certa, ainda menos na taxa necessária.





Shows de ciências As emissões de gases de efeito estufa devem atingir o líquido-zero para acabar com o aquecimento global. Mesmo assim, certos aspectos do clima continue a mudar Por muitos séculos, porque o aquecimento regional, especialmente nos oceanos, já está trancado e irreversível.





Se a Terra já cruzou a marca de 1,5 ° C e a humanidade quer iniciar o limiar novamente, teremos que esfriar o planeta alcançando “Emissões negativas líquidas“- Remova mais gás de efeito estufa da atmosfera do que emitindo. Seria uma tarefa muito difícil.





Cheiro

Os efeitos nocivos da mudança climática já são sentidos em todo o mundo. O dano será ainda pior para as gerações futuras.





Austrália já viveu 1,5 ° C de aquecimentoEm média, desde 1910.





Nossos ecossistemas únicos, como A grande barreira do recifeJá sofre por causa desse aquecimento. NOSSO Os oceanos estão mais quentes E os mares aumentam, martelam nossas costas e ameaçaram a vida marinha.





Bush dispara e clima extremo, especialmente ondas de calor, são Torne -se mais frequente e grave. Isso exerce pressão sobre a natureza, a sociedade e nossa economia.

Mas no meio da escuridão, há Sinais de progresso.





Em todo o mundo, A produção de eletricidade renovável aumenta. O uso de combustíveis fósseis tem caiu em muitos países. Os desenvolvimentos tecnológicos diminuem o crescimento de emissões em indústrias de poluição, como aviação E construção.





Mas claramente, há muito mais trabalho a fazer.





A humanidade pode virar a tendência

Esses estudos são um lembrete que dá para pensar na distância em que a humanidade curta cai na luta contra as mudanças climáticas.





Eles mostram que devemos nos adaptar urgentemente ao aquecimento global. Entre as mudanças a seguir, as nações mais ricas devem apoiar os países mais pobres que devem trazer os danos climáticos mais graves. Enquanto Alguns progredem foi feito nesse sentido, Muito mais é necessário.

Também é necessária uma grande mudança para descarbonizar nossas sociedades e nossas economias. Ainda há espaço para esperança, mas não devemos atrasar a ação. Caso contrário, a humanidade continuará a aquecer o planeta e causar outros danos.

Andrew KingProfessor Associado em Ciência Climática, Centro de Excelência do Arco para o clima do século XXI, Universidade de Melbourne E Liam CassidyDoutorado candidato, candidato, Universidade de Melbourne

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.