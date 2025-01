O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou à SpaceX Building Helon Moschus para ajudar a facilitação no retorno dos dois astronautas americanos de 10 dias, que na área devido a problemas técnicos com o espaço Starliner da Boeing, que inicialmente designou para o retorno. Moisés confirmou que a SpaceX realizou a missão, os astronautas foram deixados a bordo da ISS para se estender durante o tempo ao presidente da administração Joe Biden.

Complicações da missão e NASA é uma resposta

De acordo com RelatórioA NASA já se inscreveu SpaceX meses atrás para facilitar o retorno de Williams e Wilmore como parte da missão Crew-9. A política original envolveu o lançamento de quatro astronautas a bordo de uma cápsula de dragão SpaceX, mas são feitos ajustes para acomodar dois astronautas. Em vez disso, a menos que um astronauta e um cosmonaut fossem enviados em setembro de 2024, deixando espaço para a renda de Williams e Wilmore.

Mas eu conheci em dezembro de 2024 com a SpaceX exigiu tempo adicional para preparar uma cápsula de dragão para a missão Ventura Crew-10. A causa da tripulação-9, que incluía Williams e Wilmore, que atrasou até o final de março de 2025. Apesar do duradouro de sua duração, a NASA e há um astronautas de bom e espíritos e não são tomados.

Elon Moschus e as observações de Donald Trump

Elon Moschus in depois Cerca de 10, o que era SpaceX exigindo um retorno seguro de retorno e arranjos feitos. O Biden é criticado pela administração, descrevendo o atraso e o AvoPrelectable. No verdadeiro social, Donald Trump comentou A SpaceX estava fazendo uma missão em breve e queria vitória em almíscar, mesmo que não seja uma linha do tempo pessoal fornecida.

Sunita Williams falando sobre estadia auto-estendida

Como relatadoSunita Williams, antiga 59, descreveu o ajuste da microgray por um período prolongado. Foi -lhe dito que ela tentaria se lembrar da sensação de caminhar, para que não fosse feito em muitos meses. Apesar do atraso, ela confirmou que ele permaneceu de boa saúde enquanto esperava a missão de renda.