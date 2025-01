Downloads, Trump e VPN: tudo o que você precisa saber antes da proibição do TikTok

Ele Suprema Corte Na sexta-feira, ele confirmou uma lei que proíbe efetivamente o aplicativo de mídia social TikTok nos Estados Unidos. A lei foi assinada pelo presidente Joe Biden no ano passado e exige que sua controladora chinesa, ByteDance, venda o aplicativo até domingo.

O tribunal disse que embora o TikTok seja “um meio de expressão distinto e expansivo, um meio de envolvimento e uma fonte de comunidade”, o Congresso determinou que uma venda é necessária para “abordar suas preocupações bem fundamentadas de segurança nacional em relação às práticas de coleta de dados do TikTok e sua relação com um adversário estrangeiro.”

Se a empresa não vender o aplicativo até domingo, eis o que os usuários de mídia social dos EUA devem esperar.

Serei capaz de baixar o TikTok para o meu telefone?

De acordo com a lei, as lojas de aplicativos administradas por empresas como Apple e Google terão que remover o aplicativo de suas lojas durante a noite ou enfrentarão penalidades civis. Isso significa que você não poderá baixar o aplicativo para o seu dispositivo e também significa que a ByteDance não poderá lançar atualizações para o aplicativo.

Ainda poderei acessar o TikTok se já o tiver?

Se você já baixou o aplicativo em seu dispositivo, sim. A lei não proíbe ter o aplicativo no celular.

Como as lojas de aplicativos não poderão distribuir atualizações de aplicativos depois que a lei entrar em vigor, sua experiência com o aplicativo poderá piorar com o tempo e até mesmo se tornar insegura. Não está claro por quanto tempo o aplicativo funcionará no seu dispositivo sem atualizações regulares.

Viva Tung/CNET

Serei capaz de acessar o TikTok a partir de um navegador da web?

Não, a lei se aplica tanto a lojas de aplicativos quanto a provedores de internet.

O TikTok poderia parar de funcionar nos Estados Unidos?

Sim, existe a possibilidade de o TikTok parar completamente de funcionar nos Estados Unidos.

De acordo com o site de tecnologia A informaçãoFontes disseram que o TikTok estava se preparando para encerrar o aplicativo para usuários americanos no domingo, mesmo dia em que a lei entrou em vigor. Isso significa que mesmo que você tenha o aplicativo no seu dispositivo, ele não funcionará. Se o aplicativo fosse totalmente encerrado nos EUA, seria um passo além do que a lei exige. O relatório também afirma que o TikTok planeja dar às pessoas a opção de baixar seus dados para que possam levar em consideração suas informações pessoais.

A TikTok não respondeu ao pedido de comentários da CNET.

Como mantenho minhas postagens e vídeos curtidos?

O TikTok permite que você baixe suas postagens e as de seus criadores favoritos. Veja como baixar postagens de seus criadores favoritos antes de domingo.

1. Abra o TikTok.

2. Toque no Compartilhar botão em uma postagem: é a seta no lado direito da tela.

3. Tocar Salvar vídeo.

Veja como salvar suas próprias postagens.

1. Abra o TikTok.

2. Vá para o seu perfil.

3. Toque em uma postagem.

4. Toque nos três pontos (…) no lado direito da tela.

5. Tocar Salvar vídeo.

O aplicativo salvará essas postagens em sua biblioteca de fotos.

Getty Images/Viva Tung/CNET

Posso usar uma VPN para acessar o TikTok?

Você poderia usar uma VPN em seu telefone ou navegador para acessar o TikTok, sim.

“Uma rede privada virtual é uma ferramenta de privacidade que oculta seu endereço IP, enviando o tráfego da Internet através de um servidor remoto”, escreve Moe Long, da CNET. “Se estou em Nova York, mas estou abrindo um túnel através de um servidor de Londres com ExpressVPN, o Disney Plus pensa que estou do outro lado do lago.”

Uma VPN pode fazer com que o TikTok pareça que você está acessando do Reino Unido ou de outro país onde não está proibido, quando na verdade você está nos EUA.

Você também pode usar um servidor proxy para acessar o TikTok. Um servidor proxy, como uma VPN, mascara seu endereço IP enviando primeiro seu tráfego por meio de outro servidor. A principal diferença entre os dois é que um servidor proxy não oferece proteções de privacidade tão abrangentes quanto uma VPN.

O presidente eleito Trump poderia salvar o TikTok?

Não está claro neste momento. A lei entraria em vigor no domingo, um dia antes da posse do presidente eleito. Portanto, mesmo que Trump queira fazer algo a respeito da lei, ela permanecerá em vigor pelo menos até aquele dia.

Os advogados de Trump apresentou um pedido de amicus curiae No caso há duas semanas, ele pediu ao tribunal que adiasse a proibição para lhe dar tempo para encontrar uma “solução política”. Neste ponto, Trump não poderá fazer nada neste caso até que tome posse no dia seguinte à entrada em vigor da lei.

Para mais informações sobre o caso, veja o que você deve saber sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal.