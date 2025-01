É oficial: pesquisa global confirma que o mundo confia nos cientistas

A confiança pública nos cientistas é vital. Pode ajudar-nos a tomar decisões pessoais sobre questões como a saúde e fornecer políticas baseadas em evidências para ajudar os governos a lidar com crises como a pandemia da COVID ou as alterações climáticas.





Num inquérito realizado a 71.922 pessoas em 68 países, a nossa equipa global de 241 investigadores descobriu que a maioria das pessoas tem uma confiança relativamente elevada nos cientistas.





Em particular, as pessoas querem que os cientistas desempenhem um papel activo na sociedade e na elaboração de políticas. Nossos resultados são publicados hoje em Comportamento humano.





Então, o que isto significa para nós, como sociedade, e para os cientistas e decisores políticos que procuram manter e construir confiança? Aqui estão as lições que aprendemos.





Rumores de “crise”

De acordo com relatórios e pesquisas, a maioria das pessoas confia na ciênciae os cientistas fazem parte as pessoas mais confiáveis na sociedade. No entanto, ouvimos frequentemente falar de uma “crise de confiança” em ciência E cientistas.





Por exemplo, algumas pesquisas sugerem que as reportagens da mídia sobre as pesquisas podem servir como profecia autorrealizável Ou ciclo de feedback – isto pode minar a credibilidade científica ao retratar uma crise de confiança.





Outro pesquisar sugere que os discursos políticos da mídia influenciam a opinião pública através do enquadramento. Por exemplo, a exposição aos meios de comunicação conservadores que cobrem controvérsias científicas aumenta a desconfiança nos cientistas, levando a uma maior negação das mudanças climáticas.





A nossa investigação estende-se para além do mundo ocidental e abrange muitos países pouco estudados no Sul Global. Testámos se a confiança nos cientistas era realmente baixa e se os níveis de confiança variavam significativamente entre os países.





Uma verdadeira pesquisa global

Realizamos uma pesquisa participativa Projeto de muitos laboratórios envolvendo a mesma pesquisa traduzida em 68 países em todos os continentes habitados.





Os dados foram recolhidos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. As nossas amostras foram ponderadas com base em distribuições nacionais por idade, género, educação e tamanho da amostra por país. Você pode interagir com dados globais e nacionais usando este painel de dados.

A confiabilidade do cientista foi medida usando quatro dimensões estabelecidas: competência percebida, benevolência, integridade e abertura.





Quanto as pessoas ao redor do mundo confiam nos cientistas?

Em todo o mundo, descobrimos que a maioria das pessoas tem uma confiança relativamente elevada nos cientistas (nível de confiança médio = 3,62, numa escala de 1 = confiança muito baixa a 5 = confiança muito elevada).





Globalmente, as pessoas consideram os cientistas como tendo alta competência, integridade moderada e intenções benevolentes, embora sejam um pouco menos abertos a feedback. A maioria dos entrevistados também considera os cientistas qualificados (78%), honestos (57%) e preocupados com o bem-estar das pessoas (56%).





Nenhum país demonstrou baixa confiança nos cientistas.

A Austrália ocupa o quinto lugar em termos de confiança nos cientistas, com uma pontuação significativamente superior à média global e ficando atrás apenas do Egipto, da Índia, da Nigéria e do Quénia.





Existem diferenças de confiança dependendo de quem você é?

Globalmente, os nossos resultados indicam que a confiança é ligeiramente maior para as mulheres, os idosos, os residentes de zonas urbanas (em comparação com as zonas rurais) e as pessoas com rendimentos mais elevados, religiosidade, educação formal e opiniões políticas liberais e de esquerda.





Na maioria dos países, a orientação política e a confiança nos cientistas não estão relacionadas. No entanto, descobrimos que nos países ocidentais, as pessoas com opiniões políticas conservadoras (de direita) confiam menos nos cientistas do que aquelas com opiniões liberais (de esquerda). Isto é consistente com pesquisa na América do Norte.





Na Austrália, ter uma orientação política conservadora ou liberal não parece importar quando se trata de confiança na ciência, ao contrário da América do Norte e de muitos outros países europeus. Isto pode significar que a polarização política em torno da ciência não é um problema tão grave como o é para questões científicas específicas. como as mudanças climáticas.





Numa escala global, o que parece fazer a diferença é até que ponto uma pessoa apoia algo chamado orientação para a dominação social – uma preferência pelas desigualdades entre grupos sociais. As pessoas pertencentes a esta orientação tinham significativamente menos confiança nos cientistas. Isto também é consistente com pesquisa anterior.





Como as pessoas acham que os cientistas deveriam se comportar?

A maioria dos participantes no inquérito apoia o papel activo da ciência na sociedade e na elaboração de políticas.





Globalmente, 83% dos entrevistados acreditam que os cientistas deveriam comunicar sobre ciência com o público em geral. Este é particularmente o caso nos países africanos.





No geral, cerca de metade (49%) acredita que os cientistas deveriam defender ativamente políticas específicas e que deveriam estar mais envolvidos no processo de elaboração de políticas (52%).





Na Austrália, cerca de dois terços pensam que os cientistas deveriam defender ativamente políticas específicas (66%) e a maioria pensa que os cientistas deveriam estar envolvidos no processo de elaboração de políticas (62%).



O que as pessoas acham que os cientistas deveriam priorizar?

Muitas pessoas em todo o mundo sentem que as prioridades da ciência nem sempre correspondem às suas próprias prioridades.





Isto é importante porque a lacuna entre as prioridades de investigação percebidas e desejadas está associada à confiança nos cientistas. Quanto menos as pessoas confiam nos cientistas, mais acreditam que os seus esforços ficam aquém das suas expectativas pessoais sobre as prioridades do seu trabalho.

Em geral, os entrevistados atribuem a maior prioridade à investigação dedicada à melhoria da saúde pública, seguida da resolução de problemas energéticos e da redução da pobreza.





A investigação sobre o desenvolvimento de tecnologias de defesa e militares recebeu a menor prioridade. Globalmente, os entrevistados acreditam que a ciência dá mais ênfase a este tópico do que deveria.





No entanto, existem grandes diferenças entre regiões do mundo. As pessoas nos países africanos e asiáticos acreditam que deveria ser dada maior prioridade ao desenvolvimento de tecnologias de defesa e militares.





Não há crise, mas esta informação é valiosa

Os nossos resultados reflectem as sondagens ocidentais que mostram que os cientistas estão entre as pessoas em que a sociedade mais confia. A nível mundial, os nossos resultados mostram que existe um elevado nível de confiança nos cientistas e a crença de que estes devem estar envolvidos na sociedade e na elaboração de políticas.





Tudo isto não apoia a ideia de que existe uma crise de confiança na ciência.





É importante ressaltar que nossas descobertas também destacam algumas áreas de preocupação. Globalmente, menos de metade dos inquiridos (42%) acredita que os cientistas prestam atenção às opiniões dos outros. Embora os cientistas sejam vistos como altamente competentes, com integridade moderada e intenções benevolentes, alguns sentem que estão menos abertos a feedback.





Existe também uma lacuna entre as prioridades de investigação percebidas e desejadas, o que está associado à confiança.





Recomendamos que os cientistas levem estes resultados a sério. Devem encontrar formas de serem mais receptivos ao feedback e abertos ao diálogo com o público. Nos países ocidentais, os cientistas deveriam considerar novas formas de chegar aos grupos conservadores.

A longo prazo, os cientistas também devem considerar o seu papel na definição de prioridades alinhadas com os valores públicos.

Matheus Marquesprofessor de psicologia social, Universidade La Trobe; Niels MedePesquisador Sênior e Professor Associado, Departamento de Comunicação e Pesquisa de Mídia, Universidade de Zurique; Victoria Colôniapesquisador de pós-doutorado, Instituto Suíço de Estudos Avançados, Instituto Federal Suíço de Tecnologia de ZuriqueE Zoe Lewistonpesquisador em psicologia social, Universidade Nacional Australiana

