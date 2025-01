É por isso que você não pode fazer bambolê, de acordo com a ciência

Ter um talento especial para o bambolê pode ter mais a ver com o formato do seu corpo do que com a sua técnica, de acordo com um novo estudo que também relaciona essas descobertas a possíveis inovações em robótica e ciências energéticas.





Pesquisadores da Universidade de Nova York (NYU) realizaram testes usando aros robóticos com formas simples para os corpos, analisando como as diferenças na forma e nos movimentos dos robôs afetavam a física do aro giratório.





“Estávamos particularmente interessados ​​nos tipos de movimentos e formas corporais que poderiam manter o arco no lugar e nas exigências e restrições físicas envolvidas.” disse matemático Leif Ristroph, da NYU.

A forma da seção transversal do robô bambolê (círculo ou elipse) e o movimento giratório do robô não influenciaram o bambolê – mas tiveram impacto se o bambolê permaneceu em altura por mais tempo. Este é o formato do robô. usado.





Os formatos de robô de maior sucesso foram aqueles que combinavam “quadris” angulares para empurrar o arco para cima e uma “cintura” estreita para mantê-lo no lugar. formato de pêra funciona bem, por exemplo, enquanto o formato de bulbo não funciona de jeito nenhum.





“As pessoas têm muitos tipos de corpo diferentes – algumas têm essas características de inclinação e curvatura nos quadris e na cintura e outras não.” disse Ristrof.





“Nossos resultados podem explicar por que algumas pessoas são jogadores naturais e outras parecem ter que trabalhar muito.”

Os pesquisadores também estudaram como o bambolê começou. Como qualquer pessoa que já tentou isso sabe, a velocidade do arremesso é crucial: se for muito lenta ou combinada com um movimento giratório muito lento, o arco simplesmente cairá.





A equipe produziu modelos matemáticos para explicar os movimentos observados e estender os resultados a outros tipos de movimentos. Os modelos podem ser úteis em qualquer cenário onde os objetos são movidos e controlados sem serem agarrados.





Por exemplo, mover robôs para a posição através do movimento e aproveitar a energia vibratória em sistemas mecânicos são duas áreas onde a física do bambolê ideal poderia informar pesquisas futuras.





O que podemos dizer por enquanto é que você provavelmente pode atribuir grande parte de sua habilidade de bambolê ao formato do seu corpo – e que mesmo movimentos e atividades aparentemente simples podem revelar uma infinidade de conhecimentos científicos fascinantes se você olhar de perto.





“Ficamos surpresos que uma atividade tão popular, divertida e saudável como o bambolê não fosse compreendida, mesmo no nível físico básico”, disse Ristrof. “À medida que avançamos na pesquisa, percebemos que a matemática e a física envolvidas são muito sutis.”

A pesquisa foi publicada em PNAS.