E se o sistema solar tivesse uma super-Terra? Aqui está o que aconteceria.

Nosso sistema solar é uma dança celestial cuidadosamente equilibrada, mantida unida por um equilíbrio virtualmente perfeito entre gravidade e inércia.

Como seria esta valsa cósmica com uma “super-Terra” no lugar do cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter é uma questão colocada pelos cientistas planetários Emily Simpson e Howard Chen, do Instituto de Tecnologia da Flórida (FIT).





Os investigadores foram inspirados por um facto surpreendente: muitos sistemas solares como o nosso deveriam têm planetas super-Terra relativamente perto do seu sol, por isso é bastante estranho que o nosso não esteja.





“E se o cinturão de asteróides, em vez de formar o anel de pequenos asteróides que é hoje, tivesse formado um planeta entre Marte e Júpiter?” disse Os Simpsons.





“Como isso afetaria os planetas internos, especialmente Vênus, Terra e Marte?”

Simpson e Chen executaram modelos matemáticos examinando como mundos semelhantes à Terra, de tamanhos diferentes, teriam afetado o resto do nosso sistema solar. Os tamanhos dos planetas testados foram 1 por cento da massa da Terra, exatamente a massa da Terra, duas vezes a massa da Terra, cinco vezes a massa da Terra e dez vezes a massa da Terra.





Cada simulação durou alguns milhões de anos e mediu o efeito na órbita e inclinação de outros planetas.





Estes são factores-chave para a habitabilidade de um planeta: a órbita afecta a duração das estações, enquanto a inclinação afecta o quão extremas são essas estações. As implicações de uma super-Terra – apelidada de Phaeton pelos investigadores – eram intrigantes.





“Se for uma ou duas massas terrestres, o que ainda é um planeta muito grande, o nosso sistema solar interior ainda seria muito bom”, disse Os Simpsons.





“Podemos ter verões ligeiramente mais quentes ou invernos mais frios devido a esta influência da obliquidade, mas ainda assim poderíamos viver as nossas vidas.”





No entanto, super-Terras maiores mudaram significativamente a posição de outros planetas. Um planeta adicional com uma massa dez vezes superior à da Terra poderia muito bem ter empurrado o nosso próprio planeta para fora da zona habitável e para mais perto de Vénus, ao mesmo tempo que impactava a sua inclinação, causando extremos perigosos entre as estações.





É claro que modelar o destino de múltiplos mundos é um grande desafio, com cada pequena variação desencadeando todos os tipos de consequências – como a ascensão e queda das calotas polares da Terra, por exemplo – mas estas simulações podem ser extremamente úteis no futuro para detectar exoplanetas. . sistemas com o equilíbrio certo para áreas habitáveis.





“Se descobrirmos um sistema semelhante ao sistema solar, mas com uma história ligeiramente diferente – onde em vez do cinturão natural existe um planeta – poderiam as regiões internas deste sistema planetário ainda ser hospitaleiras?” disse Os Simpsons.





“A resposta é que depende do tamanho do planeta. Se for demasiado massivo, isso provavelmente significaria a morte dos planetas na sua órbita.”

A pesquisa foi publicada em Ícaro.