É tão fácil instalar esta bomba de calor da janela que vi no CES

Ele Gradiente A bomba de calor da janela de 120 V para cada clima que vi no CES 2025 soprou ar fresco e frio no chão do centro de convenções de Las Vegas, sentado em uma janela improvisada em uma cabine compartilhada com as outras empresas de eletrificação biolite e cobre.

Este não é o ar condicionado da janela do seu pai. Essa coisa antiga e barulhenta não poderia mantê -lo quente, muito menos quando está abaixo de zero lá fora. É por isso que a grande bomba de calor da janela do gradiente é muito maior e mais cara.

Em vez de sentar -se dentro da janela e ocupar todo o espaço, como a maioria das unidades da janela, a unidade de gradiente se estende a Horcajadas no fundo da janela, com as unidades externas e interiores que ficam abaixo, como as pernas de um piloto pendurado de a cadeira.

Uma bomba de calor poderosa para pequenos espaços

O modelo para todo o clima foi projetado para aumentar o desempenho de aquecimento do principal modelo de gradiente para climas moderados. O modelo climático moderado pode manter uma casa quente quando o mercúrio externo cai para 40 graus Fahrenheit. O modelo para todo o clima, construído para atender às necessidades da autoridade habitacional da cidade de Nova York, é classificado para o clima de até 13 graus.

A bomba de calor do gradiente pode aquecer e esfriar até 500 pés quadrados, com 9.300 BTU de energia de resfriamento e até 9.000 BTU para aquecimento. Mas talvez a grande parte seja que esse ótimo dispositivo (pesa 140 libras) possa deixar uma saída padrão de 120 volts, nenhum trabalho elétrico é necessário. Um representante de gradiente disse à CNET por e -mail que ele não precisará contratar um profissional para ajudar a instalá -lo. A bomba de calor da janela para todo o clima de 120 V pode ser instalada por conta própria.

Nevoeiro, wi-fi e mais vantagens da bomba de calor

A unidade tem algumas características engenhosas. A unidade externa possui um difusor que converte qualquer condensado em um nevoeiro, o que significa que a água não é acumulada ou gotejamento no solo abaixo. As bombas de calor são ativadas para Wi-Fi e podem ser controladas a partir do aplicativo ou de um termostato de toque na unidade interna.

A bomba de calor também não bloqueia a visualização da janela. Por ficar pendurado por baixo, você ainda pode abrir e fechar a janela, ver de fora e usar a bomba de calor superior como uma pequena superfície de mesa.

Até agora, as bombas de calor de gradiente estavam disponíveis principalmente para compradores específicos, a saber, a Autoridade de Habitação da cidade de Nova York. Mas os representantes da empresa me disseram que os clientes comerciais podem comprar diretamente do gradiente. Algumas unidades foram feitas a consumidores individuais por meio de um distribuidor na área de Nova York, mas esses valores eram muito limitados e a empresa vende principalmente para empresas. Um representante de gradiente disse que a empresa acredita que essa é a maneira mais rápida de expandir a eletrificação e significa que você pode ver essas bombas de calor em empresas, escolas ou residências multifamiliares.

O modelo para todo o clima tem um preço sugerido de US $ 3.800, muito mais do que sua janela típica, mas para algo com muito mais capacidade. E como não requer permissão, dutos ou trabalho elétrico, aguarde o custo da instalação muito menor do que outras maneiras de aquecer e esfriar sua casa.

Correção, 29 de janeiro: Atualizado para esclarecer que as vendas diretas ao consumidor estão limitadas a um contratado.