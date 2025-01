EcoFlow reduz usinas de energia portáteis e painéis solares em 55% no acordo de ano novo por tempo limitado

O Ano Novo chegou e para comemorar, a EcoFlow lançou uma venda massiva de sua linha de painéis solares e geradores de energia de reserva. Não existem apenas descontos até 55% disponível, mas você pode obter um desconto adicional de 5% usando o código 25NYAFF5 na finalização da compra. Além disso, se você gastar mais de US$ 2.000, poderá obter um painel solar de 100 watts gratuitamente, enquanto se gastar mais de US$ 3.500, receberá um painel solar de 160 watts gratuitamente. A venda está prevista para terminar no dia 8 de janeiro, então aproveite antes que seja tarde demais.

Uma opção é esta estação de energia portátil EcoFlow Delta Pro, abaixo por US$ 1.994 a partir de $ 3.699. Isso representa uma enorme economia de US$ 1.705. Com seus 3.600 watts de corrente alternada, o aparelho é capaz de carregar um celular mais de 300 vezes, alimentar um micro-ondas por mais de duas horas ou manter uma geladeira funcionando por 24 horas seguidas. Sua bateria LFP foi projetada para durar até 10 anos.

Uma alternativa acessível é a estação de energia portátil EcoFlow Delta 2 de 2.200 watts por US$ 499. Adicione aquele cupom extra de 5% e você verá pagando $ 474o que é uma grande queda em relação ao custo padrão de US$ 999.

Para o máximo em autossuficiência, está disponível a estação de energia portátil EcoFlow Delta 2 Max com até 3.400 watts por US$ 1.044 a partir de $ 1.899. Isso representa um corte de preço de US$ 855. Esta estação de energia pode carregar seus dispositivos ou eletrodomésticos rapidamente, para que você não fique sem eles por muito tempo. Além disso, você pode usar o aplicativo para monitorar seu dispositivo, incluindo nível de carga, temperatura e muito mais.

Existem outras ofertas incríveis disponíveis em pacotes, usinas de energia portáteis, painéis solares e muito mais, então não deixe de comprar seleção completa no EcoFlow. Apenas certifique-se de usar o código do cupom. 25NYAFF5 para obter o desconto adicional de 5%.

