Economize 32% nesta docking station Anker Prime de 14 portas na Amazon neste novo ano

De smartphones a laptops e tablets, nossas confiáveis ​​tomadas elétricas e diversas portas USB podem ficar rapidamente saturadas quando surge a necessidade de carregar vários dispositivos. Se você está procurando uma maneira de manter seus dispositivos ligados e ao mesmo tempo reduzir a confusão de cabos, uma docking station pode ser um ótimo investimento. No momento, esta estação de acoplamento Anker Prime de 14 portas Está à venda por apenas $ 170abaixo de seu preço normal de US$ 250. Esta é uma economia de $ 80 e corresponde ao preço mais baixo de todos os tempos para o Anker Prime. Por esta razão, prevemos que este negócio poderá ser finalizado rapidamente.

A docking station Anker Prime possui 14 portas, incluindo uma combinação de portas USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet e portas de áudio. Seu chip GaN regula a temperatura para que você possa carregar com segurança seus dispositivos confiáveis, sem se preocupar com o superaquecimento. O design vertical economiza espaço valioso na área de trabalho e oferece suporte a telas nítidas de 4K. Você não só pode carregar até quatro dispositivos ao mesmo tempo, mas também pode usar esta docking station para transferir dados rapidamente.

Existem alguns detalhes importantes a serem considerados antes de comprar este dispositivo. De acordo com Anker, esta docking station não carrega laptops da série Lenovo Legion e não oferece suporte a monitores duplos no MacOS com monitores diferentes (suporta monitores idênticos no MacOS). Esta base de carregamento também não pode ser usada com Linux. No entanto, a docking station Anker Prime é uma ótima opção para quem possui dispositivos que suportam o modo DP Alt, como Chrome OS e Windows 10 e 11. Com velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps, esta ainda é uma ótima docking station. Docking fantástico para quem tem dispositivos compatíveis ou quem deseja fazer alguns ajustes na configuração de carregamento.

Este hub de acoplamento Anker Prime de 14 portas conecta e carrega a maioria dos dispositivos. É equipado com um chip GaN que evita o superaquecimento mesmo em condições exigentes e reduz a desordem para uma melhor configuração do espaço de trabalho. Mais importante ainda, por US $ 170, ele voltou ao preço mais baixo de todos os tempos, o que é uma ótima notícia para os compradores que procuram maneiras de atualizar seu escritório ou espaço de mesa de jogos sem gastar muito.