Economize $ 80 em fones de ouvido sem fio Bowers & Wilkins Pi8 Premium em 4 cores deslumbrantes

Um bom par de fones de ouvido pode melhorar sua experiência de ouvir música, ajudando você a ouvir partes de uma música que opções menos capazes podem perder. Testamos alguns dos fones de ouvido sem fio com melhor som do mercado hoje e achamos que os fones de ouvido Bowers & Wilkins Pi8 estão no topo da lista. Claro, por quase US$ 400 eles definitivamente não são baratos, mas são até apenas $ 319 na Amazon agora, um corte dramático de 20% no preço que economizará US$ 80. No entanto, esta é uma oferta por tempo limitado e isso significa que não podemos garantir quanto tempo esse preço durará.

Em sua análise inicial dos fones de ouvido Bowers & Wilkins Pi8, o editor executivo David Carnoy observou que eles estavam “facilmente entre os fones de ouvido com melhor som que existem”. E em seu resumo dos melhores fones de ouvido sem fio de 2025, Carnoy disse: “Os Pi8 são fones de ouvido com som fantástico que também se beneficiam de ter um design claramente melhorado em relação ao Pi7 S2 e Pi5 S2”.

Carnoy também ficou impressionado com a ergonomia aprimorada e o cancelamento de ruído ativo. Outro recurso que se destacou é o aplicativo de música Bowers & Wilkins, disponível para iOS e Android, que permite personalizar a forma como você controla seus fones de ouvido.

Observe que, no momento em que este artigo foi escrito, todas as quatro variantes de cores (azul meia-noite, verde jade, branco pomba e preto antracite) estavam disponíveis com este desconto. Mas o estoque da Amazon pode flutuar rapidamente, então, se você deseja uma cor específica, compre-a enquanto pode.

Por que este acordo é importante?

Eles custam normalmente perto de US $ 400, então comprá-los por US $ 319 tira um pouco do gasto deles. E por causa das ótimas críticas, se você está mais interessado em som, estes são os fones de ouvido para você. Não vemos muitas ofertas nesses fones de ouvido específicos, então agora é o melhor momento para comprá-los.