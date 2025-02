Economize até 50% em uma cama inteligente personalizada para o número do sono

Os relacionamentos são tentados dar e levar, e até o casal perfeito nem sempre concorda com a cama perfeita.

Felizmente, você não precisa fazer isso. As camas inteligentes do número de sono são projetadas para casais e estão cheias de tecnologia que se adapta a cada lado ao seu conforto específico. Eles também enviam dados para o seu telefone para ajudá -lo a rastrear seu sonho. E agora durante Venda do dia do número de sonoVocê pode obter seus modelos mais recentes e populares com desconto de até 50%.

Idéias personalizadas, ajustes sem esforço

Suporte, firmeza, temperatura: existem muitas variáveis ​​quando se trata de dormir de qualidade. Com o número do sono, você pode ajustar cada lado da cama aos seus níveis favoritos. Além disso, seus leitos inteligentes vão muito além da personalização, usando sensores de pesquisa para monitorar dados de saúde pessoais, como a frequência cardíaca média e as tendências do sono. O sistema de números de sono patenteado envia essa pontuação Sleepiq para o seu smartphone todos os dias, o que ajuda a entender e melhorar a qualidade do seu descanso ao longo do tempo.

Número dos sonhos As camas inteligentes combinam essas idéias com mais de 31 bilhões de horas de dados longitudinais para ajudá -lo a se manter confortável em tempo real, ajustando -se a você e as necessidades exclusivas do seu parceiro enquanto dormem. De fato, os dados do número de sono mostram que os usuários que aproveitam os recursos inteligentes obtêm uma média de 28 minutos de reparo de sono por noite. Isso significa que você pode adormecer mais rápido, ficar dormindo por mais tempo e acordar se sentindo renovado.

Número do sono

Economize muito no número de camas inteligentes

Durante Venda do dia do número de sonoVocê pode obter sérias economias em uma cama inteligente perfeita para você e seu parceiro. Até 24 de fevereiro, o novo Cama inteligente de edição limitada Você tem um desconto de 50%, com a opção de personalizar seu quadro com características como iluminação sob a capacidade de ajuste da cama e da cabeça.

Você está procurando um tratamento ainda melhor? Economize até US $ 1.200 desconto I8 cama inteligente. É o modelo mais popular do número de sono, com um equilíbrio avançado de temperatura para mantê -los confortáveis, frescos ou quentes. O i8 apresenta camadas de apoio e alívio de pressão que se encaixam no seu corpo, enquanto a tecnologia de ar receptiva se encaixa sem esforço com movimentos em tempo real.

Independentemente da cama inteligente, você e seu parceiro podem ter certeza de um teste de 100 noites, uma garantia limitada de 15 anos e entrega de moradia e configuração de técnicos úteis para números de sono.

Resolva seus problemas de sono hoje

Uma ótima noite de sono pode ser diferente para todos, mas você e seu parceiro não precisam se comprometer com o conforto. Salve camas inteligentes e comece a desfrutar de um sonho personalizado sem esforço hoje à noite.