Economize até 70% nessas bandas oficiais do Apple Watch antes que seja tarde demais

Não faltam opções se você estiver procurando uma nova banda Apple Watch, especialmente se estiver satisfeito com a rota de terceiros. As próprias bandas da Apple estão entre as melhores que existem, mas vêm com um preço que corresponde a esse status. Felizmente, Woot tem a resposta. O Braided Solo Loop de $ 99 é um dos nossos favoritos e está disponível atualmente à venda por apenas $ 30 e isso é apenas o começo. Existem outras bandas à venda também, incluindo o versátil Solo Loop por apenas US$ 20. O Apple Watch é sem dúvida um dos melhores smartwatches que existem, então por que não presentear o seu também com as melhores bandas?

Essas pulseiras Apple Watch vêm em várias cores, incluindo meia-noite, luz das estrelas, bege e preto. Dependendo da cor que você escolher, existem tamanhos que variam de 1 a 12 em diversos modelos diferentes. Se você não tiver certeza sobre o tamanho da sua pulseira, a Apple tem um guia prático para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito. Apenas certifique-se de verificar e solicitar o tamanho correto, caso contrário, sua nova pulseira será definitivamente muito grande ou muito pequena.

Ainda não tem um Apple Watch? Encontramos as melhores ofertas do Apple Watch para você aproveitar, incluindo os modelos SE, Série 9, Série 10 e Ultra 2. Agora também é um ótimo momento para adquirir um. Por exemplo, agora você pode adquirir a Série 10 por US$ 329, o preço mais baixo que vimos para este novo modelo.

Por que este acordo é importante?

Gastar os habituais US$ 99 para estilizar seu relógio pode ser difícil de justificar, especialmente para uma pulseira de relógio simples. Mas por US$ 30, é uma decisão muito mais fácil de tomar. Quando você provavelmente usará um Apple Watch por longos períodos de tempo, você vai querer uma pulseira que seja confortável em seu pulso e elegante como os Braided Solo Loops.