Economize até 84% em um novo sistema de campainha com vídeo Belkin WeMo com esta oferta Woot de Ano Novo

2025 chegou e há muitas ofertas disponíveis para quem não teve a oportunidade de fazer compras durante a Black Friday ou a Cyber ​​​​Week 2024. Agora é um ótimo momento para economizar em todas as categorias, e isso inclui ofertas de segurança para casa que adicione uma camada extra de proteção sem gastar muito. Woot está oferecendo um desconto colossal de 84% na câmera Belkin WeMo Smart Video Doorbell. reduzindo para apenas $ 40. Isso representa uma economia de US$ 210 em relação ao preço normal de varejo de US$ 250. Esta oferta está disponível até 16 de janeiro ou enquanto durarem os estoques, por isso sugerimos agir rapidamente.

O Belkin WeMo oferece uma visão diagonal de até 223 graus e uma câmera HDR com resolução de 1200 x 1600. A câmera é equipada com tecnologia infravermelha para obter melhores imagens em condições de pouca luz ou escuridão. Use conexões Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz para um alcance mais confiável. Você também terá áudio bidirecional, o que é ótimo para localizar convidados e obter uma imagem melhor de qualquer coisa que possa estar acontecendo fora de sua casa.

Observe que esta campainha com vídeo foi criada para funcionar com dispositivos Apple HomeKit e iOS. Também funciona apenas com um sistema de campainha com fio de 16-24 Vca. Isso torna esta câmera de campainha uma boa opção para os fãs do ecossistema Apple. Woot é propriedade da Amazon, então os membros Prime podem obter frete grátis nesta compra, economizando alguns dólares extras.

Por que este acordo é importante?

Este é um grande desconto que economiza centenas de dólares em uma campainha com vídeo de alta qualidade. Os produtos domésticos inteligentes da Belkin podem enfrentar empresas como Amazon e Google, e é altamente recomendável aproveitar esta oferta enquanto estiver disponível. Descontos de 84% não aparecem com muita frequência.