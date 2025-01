Economize incríveis 50% nesta Panasonic Fire TV 4K de 85 polegadas na Woot agora mesmo

O ano novo está a todo vapor e a maioria de nós está se recuperando das férias. Se houver algo que você não conseguiu riscar de sua lista de compras de fim de ano, ficará feliz em saber que ainda existem ótimas ofertas que estão no mesmo nível das recentes ofertas da Black Friday e da Cyber ​​​​Monday. Este é especialmente o caso de itens caros, como televisores novos. Vimos a Fire TV Panasonic de 85 polegadas da série W95 para apenas $ 1.500 no Woot agora. Isso representa um desconto de 50% sobre o preço normal de US$ 3.000. Você pode obter esta oferta de agora até 10 de janeiro ou até esgotar, por isso sugerimos agir rapidamente se esta oferta lhe interessar.

Esta série Fire TV Panasonic W95 possui resolução 4K e um mini painel LED que aprimora essas imagens poderosas. A Panasonic incluiu outros recursos que fornecem melhor contraste e imagem, como folha Quantum Dot e escurecimento local. Esses recursos funcionam com o processador HCX Pro AI MKII para fornecer cores mais realistas e melhor clareza para que você possa obter sempre uma experiência de TV com qualidade de cinema.

Os recursos de áudio do Panasonic W95 são igualmente incríveis. Esta TV inclui Dynamic Theatre Surround, um subwoofer que aprimora a qualidade de som Dolby Atmos da TV. Outros destaques incluem o painel do jogo e uma taxa de atualização de 144 Hz. Com esses recursos, os jogadores podem controlar rapidamente suas configurações sem perder nenhuma atualização. A Fire TV também está integrada nesta TV para que todos os espectadores possam desfrutar facilmente de seus serviços de streaming favoritos. Além disso, você pode usar esta TV com Alexa e ativar o Fire TV Ambient Experience para exibir suas fotos ou obras de arte favoritas quando não estiver assistindo TV.

Por que este acordo é importante?

Com o fim dos feriados, ofertas de Ano Novo como essa tornam mais fácil fazer grandes compras enquanto as lojas preparam suas prateleiras para a entrada de estoque ou para os mais novos modelos de TV. Este acordo Woot oferece um novo Panasonic W95 pela metade do preço normal, tornando agora um ótimo momento para comprar. Os compradores com assinatura do Amazon Prime também podem economizar mais alguns dólares, pois isso significa que podem obter entrega gratuita.