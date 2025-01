El Salvador faz de Bitcoin Passments voluntários para comerciantes do setor privado para cumprir as condições do Passport do FMI

El Salvador, introduzindo a Reforma para usar o Bitcoin em setores financeiros e industriais. No país da América Central, concordou com o acordo com o Fundo Mundial Internacional (FMI), aceite um empréstimo de US $ 1,4 bilhão (aproximadamente Rs. 12.130 crore). Como parte do acordo entre FMI e Salvador, o governo limitará sua batalha com a criptomoeda mais usada do mundo. Como se alinhar com o FMI é a condição, El Salvation, ele fez o BTC dos voluntários para os comerciantes locais do setor privado. Um relatório da Reuters disse que esse plano foi aprovado e finalizado pela legislatura do país antes desta semana.

Elogie Elisa Rosales se estendeu à emenda à Assembléia Legal para o processo de votação nesta semana. Existem apenas dois votos contra a reforma, enquanto 55 legisladores legis a favor, levando à sua finalização. Rosares disse que se move para promover e garantir um uso prático de ativo criptográfico que mais tarde fortaleça sua permanência como proposta legal, Reuters relatado adicionado.

El Salvador Ruit Crypto Reformations toma empréstimo do FMI

O acordo entre Salvador e FMI foi finalizado em dezembro de 2024. Nos 40 meses seguintes, o FMI dará no país de um empréstimo de US $ 1,4 bilhão (aproximadamente Rs. 12.130 crore) para ajudar a estabilizar o desenvolvedor do país. Na época no FMI disse“As autoridades salvadorenhas e a equipe de funcionários do FMI chegaram ao acordo no nível da equipe em endereço estendido de 40 meses às reformas de Aurelius, precisa apoiar o governo nas reformas econômicas. Os riscos potenciais do projeto Bitcoin diminuirão significativamente de acordo com as políticas de fundos. Reformas legais e fará a aceitação do Bitcoin em voluntários do setor privado. “

Como parte do consentimento, El Salvador e também “confinam” seu setor público na exposição a atividades relacionadas ao BTC. De acordo com as instruções do FMI, a região deve assumir impostos apenas na forma de dólares e não no BTC. Além disso, no país também foi convidado a escapar gradualmente de sua participação em empurrar a adoção de sua bolsa de criptografia “Chivo.

O FMI reteve ajuda financeira a El Salvador, em abril de 2024 no final de outubro, o FMI pediu à região um escopo estreito de suas leis de bitcoin e termo em público para este ativo volátil.

Enquanto o Salvador incorrido no FMI é a raiva de suas políticas amigáveis ​​para criptografia, também conseguiu atrair empresas da Web3 para estabelecer seus escritórios no país. Tether diz -se para se mudar para o salão para a saúde do El. Da mesma forma, o Bitcoin Miner Ocean, apoiado por Jack Dorsey, também é transferido para a sede do ano passado.