Elden Ring Nighttreign Retwork Test Register ao vivo agora

Elden Ring Nighttreign foi um anúncio surpresa em dezembro. O spin -off do popular jogo do FromSoftware será lançado em maio, mas o teste de rede começa na sexta -feira. Ou seja, se eu tivesse sorte de ser selecionado.

O teste da rede Elden NightTreign está em andamento e os jogadores que receberam convites podem participar de uma das seis sessões que ocorrem neste fim de semana. Cada sessão dura 3 horas, o que dará aos jogadores um longo tempo, pois cada jogo do NightTreign leva até 30 minutos. O teste fornecerá informações valiosas para a FromSoftware para que o jogo possa estar pronto quando for lançado em 30 de maio.

A primeira sessão começou no início da sexta -feira, e os jogadores tiveram problemas para tentar entrar no jogo, de acordo com o Conta Official Elden Ring X. Como houve problemas, há conversas sobre outra sessão.

É isso que você pode esperar no teste de rede Elden NightTreign.

O que é um teste de rede?

Um teste de rede é como uma demonstração para um jogo, mas se destina a as pessoas se jogarem. Ele atua como um teste de estresse para servidores de jogo e dá ao desenvolvedor alguns comentários para o último número antes do jogo. Havia também um Teste de rede para Elden Ring Antes de ser lançado em 2022.

Como posso receber um convite para a Rede de Nighttreign Elden Ring?

Os registros estavam disponíveis no site do jogo em janeiro. Se foi aceito, os convites foram enviados anteriormente para a semana com um código de download.

Quando o teste de rede começa?

O teste de rede começa na sexta -feira. 14 de fevereiro. Aqui estão as datas e cronogramas da sessão:

Sessão 1: 14 de fevereiro, das 3 às 6 da manhã

Sessão 2: 14 de fevereiro, 19:00 às 22:00 PT

Sessão 3: 15 de fevereiro, das 11 às 14:00 PT

Sessão 4: 16 de fevereiro, das 3 às 6h

Sessão 5: 16 de fevereiro, 19:00 às 22:00 PT

Quais consoles o teste de rede disponível?

Os consoles da série PlayStation 5 e Xbox.

O que é Elden Ring Nighttreign?

NightTreign é um spin-off de Elden que se concentra na ação de sobrevivência cooperativa. Três jogadores se reúnem para explorar uma parte do Limgrave do jogo, mas os lugares e inimigos são gerados aleatoriamente, de acordo com Conjunto de jogos. Cada jogador seleciona um dos oito personagens de Elden Ring que têm uma especialidade, seja uma mágica ofensiva, furtividade ou ataques remotos, por exemplo. A equipe terá 30 minutos para sobreviver a três noites no jogo. Eles terão que surgir através dos mapas para encontrar tesouros e derrotar os chefes para conquistar equipes e potenciadores. No final de cada noite, eles lutarão com um grande chefe que exigirá que os jogadores trabalhem estrategicamente.

Embora este seja um jogo independente focado no modo multiplayer, o desenvolvedor da Software diz que o NightTreign não é um jogo de serviço ao vivo, onde você só precisará jogar on -line e ser forçado a microtransações. Os jogadores podem jogar offline e por si mesmos, se desejarem.

Quando o Elden Ring NightTreign será lançado?

A data de lançamento de Elden Ring Nighttrein é 30 de maio. Custará US $ 40 para a edição padrão no console da série PC, PS5 e Xbox. Há uma edição de luxo por US $ 55 que vem com o jogo físico, conteúdo para download adicional que será anunciado após o lançamento do jogo, o livro de arte digital e a trilha sonora.