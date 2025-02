Lucky Famous, Elon Musk agora se depara com uma oportunidade rara – dê uma de suas assinaturas Promessas exageradas. De sua Casa Branca recém -criada Escritório de redução de custosTudo o que o almíscar deve fazer é recomendar um dos mais errado,, desperdício E perigoso Programas previstos pelo governo americano, que Cientista americano Pressionando pela eliminação.

Musk em novembro passado estabeleceu um alvo ambicioso para seu Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), o nome do agradável Seu escritório de redução de custosSeu prêmio por financiar a campanha de Trump. Sob Doge, Musk disse que ele Corte 2 dólares do orçamento federal. É uma soma pesada, mesmo para o magnata do espaço agora considerado o valor de US $ 400 bilhões homem mais rico da terra. (Musk minimizou 2 bilhões de dólares como “Resultado dos melhores casos. “)

Felizmente para ele, há um grande alvo gordo com esse preço, já sentado na cesta de tio Sam, e ele está maduro para o copo: armas nucleares. Em 2010, Nemesis de Trump, então o presidente Barack Obama, propôs primeiro “modernizar” a tríade americana de armas baseadas na terra, no mar e no ar em mais de três décadas. Quase despercebido fora dos círculos de segurança nacional, o US $ 1 bilhão na iniciativa O preço dos adesivos quase dobrou e, como Sharon Weiner escreveu, o cientista da segurança nacional da Universidade Americana no ano passado, “deve aumentar ainda mais até 2050 – a suposta data final para a modernização”.

Construído para Musk, seu novo chefe, Trump, ligou em janeiro para entrevistas sobre a redução de armas nucleares com a China e a Rússia, Falando No Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. “Sagas enormes são gastas em nuclear, e a capacidade destrutiva é algo sobre o qual nem queremos falar hoje, porque você não quer ouvir”, disse Trump. “É muito deprimente.”

Trump está certo. Doge deve ouvir isso. Sim, você é um cavaleiro nobre para matar o desperdício do governo. Não precisamos de mais de US $ 140 bilhões Valor dos mísseis balísticos intercontinentais (ICBMS) plantado no Centro -Oeste, seu salto de custo geral 37% No ano passado, desencadeou uma “violação crítica” das regras do orçamento federal. Os aumentos de preços orçamentários também tiveram os esforços da Administração Nacional de Segurança Nuclear para tornar mais plutônio ”bem», Esferas de metal oco no plutônio que, quando comprimidas, desencadeiam explosões nucleares, que já temos muito, em armas antigas. Aterrorizado com atrasos, os custos das instalações de suporte saltaram até US $ 37 bilhõesQuadrup as estimativas iniciais. “Eu sei que é muito dinheiro”, ” Disse o administrador da NNSA Jill Hrubyem abril passado. “No entanto, estou muito mais confiante nessa estimativa do que nas estimativas anteriores em parte, porque é mais consistente com outros projetos semelhantes recentes”, acrescentou ela, citando seis reatores nucleares com orçamento de orçamento de sur orçamento na França e três 50 bilhões de dólares e Mais projetos de estrada nos Estados Unidos

Não sei por que esses números seriam tranquilizadores.

Além dos custos, o principal é que mais armas nucleares nos tornam menos seguros, a principal lição da corrida armamentista para a Guerra Fria. A amnésia parece ter excedido a consciência de A ameaça à humanidade da guerra nuclear – Centenas de milhões de mortes imediatasmonitoramento Bilhões de fome do inverno nuclear. Até uma guerra nuclear limitada causaria Mundialmente.

No entanto, a China aumenta suas forças nucleares – talvez 900 armas – Medo de uma primeira greve americana Com suas armas modernizadas. Enquanto isso, a Rússia relatou que queria Organizar um acúmulo de armas nucleares Com a próxima expiração de Novo Tratado de Iniciar Upque limita as duas nações a 1.550 ogivas nucleares implantadas. As condições estão maduras para o raro Trumpiano “Ofertas”, um que é bem -sucedido e impede um replay três da Guerra Fria Raça quente e perigosa sem êxito.

Inevitavelmente, fique a caminho de uma chamada sensível para DOGE para reduzir as armas nucleares e ir para a mesa do tratado Projeto 2025, O plano extremo certo para a presidência de Trump. Entre seus chamados: “Desenvolva e modernize a força nuclear americana, para que tenha tamanho, sofisticação e costura para dissuadir a Rússia e a China simultaneamente”.

Em outras palavras, comece uma nova corrida armamentista.

Entre suas muitas outras idéias terríveis, o projeto de 2025 exige a Marinha para desenvolver um Inútil, indesejávelarmas nucleares, Míssil de cruzeiro lançado no mar assustar a China; reiniciar testes nucleares cujas consequências Distribuir cânceres entre dezenas de milhares Americanos Durante a Guerra Fria (Apesar do Proibição completa de teste nuclear) E Implantar armas espaciaisAlgo que alertamos para os russos há anos. “Se essas recomendações forem implementadas, elas levarão a uma queda acentuada na segurança dos americanos e a um aumento espetacular no risco de conflitos regionais e globais”, escreveu o analista de segurança nacional Joseph Circioneem julho, para o Boletim dos Cientistas Atômicos.

Apenas Richard Nixon poderia ir para a China. Após a instalação Um apresentador de TV da Fox não qualificado No topo do Ministério da Defesa, Trump certamente pode assumir o complexo industrial militar nuclear. Seu cano de custo designado, Musk, tem já questionado Uma vaca sagrada americana da Força Aérea (e Congresso), O famoso caçador F-35 muito caro. Ao nixar armas nucleares, a modernização, Musk pode dar uma grande mordida de US $ 2 bilhões do orçamento federal. Seria muito mais real e mais inteligente do que o Trilhões imaginários O diretor de orçamento de Trump fez uma pausa em janeiro para farejar “a ideologia de gênero despertada e o New Deal Green”, entre outros alvos, em livros federais.

Certamente, Musk prometeu fazer seus descontos de US $ 2 bilhões Uma redução de um ano do orçamento, não aquele que não ocorre ao longo de décadas, como a modernização nuclear. Mas não seria a primeira vez Uma de suas promessas sofria de retirada. Ele citou o risco de “Um evento do dia do juízo final“Pelo motivo de Expedição da Humanidade para Marte. Doge lhe dá, e o governo Trump, uma chance de ajudar a eliminar um desastre nuclear na Terra, um evento do dia do juízo final que está à vista de todos nós. Quem poderia apenas dar ao seu Promessas de grandes dimensões março Um pouco de tempo extra para ocorrer.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.