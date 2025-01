Em breve você poderá editar projetos do Photoshop ao mesmo tempo que outros

Adobe inicia 2025 com uma novidade muito aguardada fotoshop recurso. A Adobe anunciou na terça-feira que seu mais novo recurso beta do Photoshop será a coedição ao vivo, uma ferramenta que permite que você e sua equipe trabalhem juntos simultaneamente em um projeto. A coedição ao vivo tornará mais fácil colaborar com várias pessoas, organizar comentários e implementar alterações sem ter que salvar e compartilhar o mesmo arquivo repetidamente.

“Sabíamos que seria um grande desafio técnico e queríamos ter certeza de que faríamos isso da maneira certa”, disse Stephen Nielson, diretor sênior de gerenciamento de produtos do Photoshop, à CNET em entrevista exclusiva por e-mail. “Muitos de nossos clientes nos disseram que queriam recursos de copublicação para que pudessem colaborar melhor com suas equipes, clientes, alunos, professores e muito mais.”

Dois ou mais designers podem editar ativamente um projeto ao mesmo tempo e ver as alterações feitas em tempo real. (Nielson disse que não há “limite rígido” para quantos editores podem trabalhar simultaneamente.) Este recurso aumenta os recursos de colaboração do Photoshop; outro software de edição como tela e Figma já têm funcionalidades de edição multiusuário semelhantes há algum tempo.

Quando você edita com várias pessoas, é semelhante ao Google Docs, onde cada usuário tem um avatar de cor diferente que permite saber onde os outros usuários estão e o que estão editando. Você pode ver um registro completo das alterações feitas por cada usuário no painel Histórico. Um pequeno grupo de usuários do Photoshop já testou o recurso e a Adobe relatou que desfrutaram de uma colaboração mais tranquila.

Pode registrar Participe do beta privado agora para testá-lo e fornecer feedback antes do lançamento futuro.

Leia mais: A Adobe pode transformar criadores de céticos em IA em crentes?

A ferramenta tem como objetivo ajudar os criadores a otimizar seu trabalho, principalmente quando há várias pessoas dando feedback e recomendações sobre um projeto. Você pode ajustar as permissões dos arquivos para limitar quem pode editar, uma advertência útil para criadores que precisam solicitar feedback de grandes grupos de pessoas. Por exemplo, os criadores podem compartilhar projetos em andamento com clientes e permitir que eles visualizem e deixem comentários (não edições), mesmo que esses clientes não tenham uma assinatura do Photoshop.

No ano passado, a Adobe apostou na IA em seus programas Creative Cloud e o Photoshop ganhou uma série de ferramentas e atualizações generativas de IA. Embora a IA não esteja por trás de todas as atualizações deste ano (incluindo a coedição ao vivo), a IA será “absolutamente” uma tendência contínua, disse Nielson. Ele também deu a entender que uma ferramenta específica alimentada por IA, o Project Perfect Blend, que foi demonstrada no Adobe Max do outono passado, é uma das inovações de IA nas quais eles trabalharão este ano.

“Temos planos realmente interessantes para 2025, com algumas capacidades incríveis possibilitadas pela IA generativa. Estamos sempre ultrapassando os limites do que é possível, o que impulsionará o que lançaremos este ano e nos próximos”, disse Nielson.

“Este ano estamos comprometidos em continuar a fazer do Photoshop o melhor aplicativo de design criativo e torná-lo mais intuitivo, acessível e poderoso do que nunca.”