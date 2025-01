Emaranhamento quântico detectado dentro de prótons pela primeira vez por pesquisadores

Uma descoberta recente foi feita no campo da física quântica, onde os cientistas identificaram o emaranhamento quântico nos blocos básicos de construção dos prótons. Esta descoberta mostra que o quartzo e os glúons que formam os prótons podem ser conectados quânticamente, compartilhando informações mesmo em escalas incríveis. A observação lança nova luz sobre a natureza complexa das partículas subatômicas e suas interações, mudando fundamentalmente as percepções de longa data sobre os prótons.

O estudo mostra quanto prótons se ligam dentro

De acordo com um * estudar Nos Relatórios sobre o Progresso da Física, os pesquisadores usaram análises anteriores do Grande Colisor de Hádrons e do Acelerador de Anel de Hádrons-Elétrons para descobrir esse fenômeno. Evidências de emaranhamento entre quarks e glúons foram detectadas em distâncias tão pequenas quanto um quatrilionésimo de metro, com partículas compartilhando o máximo de informação possível dentro de um próton. Zhoudunming Tu, cientista do Laboratório Nacional de Brookhaven, ele explicou à Live Science porque esta descoberta desafia a compreensão tradicional dos prótons como coleções de quarks e glúons estáticos.

Medidas de entropia para confirmar o emaranhamento

O conhecimento dos princípios da informação quântica deve ser usado na ciência das medições de entropia. A entropia, que descreve a energia potencial de um sistema, tem sido observada devido ao aumento da complexidade. Este relatório direto forneceu evidências de um estado complexo, de acordo com Tu. Ele disse ao Live Science que as descobertas do estudo estavam em forte concordância com as previsões teóricas, marcando um passo significativo na compreensão das propriedades dinâmicas dos prótons.

Implicações para pesquisas futuras

A descoberta levanta novas questões sobre o papel do emaranhamento quântico nos núcleos atômicos. Os pesquisadores planejam explorar isso ainda mais usando o Colisor de Íons-Elétrons, que deverá iniciar operações na próxima década. Enquanto isso, métodos experimentais, como colisões pesadas ultraperiféricas, podem fornecer informações adicionais. À medida que o estudo avança, estas descobertas antecipam uma compreensão mais profunda das partículas fundamentais e do seu comportamento, abrindo caminho para desenvolvimentos futuros na física quântica.