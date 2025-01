Empresa de análise de inteligência i2 Group faz parceria com Chainalysis para atualizar software com tecnologia Blockchain

A empresa de análise de inteligência i2 Group está atualizando sua tecnologia interna com uma cláusula para estar melhor equipada para identificar usos ilícitos de criptomoeda. A empresa planeja integrar recursos baseados em blockchain em sua plataforma analítica, chamada Code Analyst. O i2 Group fez parceria com a empresa de dados blockchain Chainalysis. Com esta medida, a empresa procura reduzir a sua dependência de fontes de terceiros, como dados geoespaciais, para detectar atividades criminosas e fraudulentas, ao mesmo tempo que treina os seus clientes do setor público para utilizarem ferramentas de inteligência de dados.

Chainalysis disse em um diz-se que está pronto que as criptomoedas estão se tornando cada vez mais parte do ecossistema global de fintech e que as autoridades policiais de todo o mundo precisam de ferramentas e treinamento para evitar que criminosos usem criptografia para facilitar a lavagem ilegal de dinheiro ou o financiamento do terrorismo. A empresa também disse que seus recursos de blockchain serão integrados à pilha do Code Analyst. Poderia permitir que especialistas em segurança cibernética usassem o Code Analytics para coletar informações detalhadas sobre atividades relacionadas à criptografia que são suspeitas de estarem ligadas a fundos ilegais.

“Combinar os dados on-chain da Chainalysis com a plataforma de análise de link i2 representa um avanço significativo em nossa missão de equipar as agências governamentais com a inteligência blockchain abrangente de que precisam para descobrir redes ilícitas”, disse Chainalysis.

Esta empresa criou o Chainalysis para tentar atacar o crime de sequestro em rede, que tem sido reivindicado nos últimos tempos. anunciartornou-se “diversificado e profissionalizado”. Este relatório divulgado no início deste mês disse que a quantidade de dinheiro gasto em contas ilegais de criptomoeda em 2024 será de cerca de US$ 40,9 bilhões (cerca de Rs. 353 milhões). A Unidade de Inteligência Financeira do Nepal também levantou recentemente sinais de alerta sobre o aumento da lavagem de dinheiro baseada em criptografia.

A empresa também ajudará os clientes públicos do Grupo i2 na implantação de ferramentas de inteligência de dados. “Estamos entusiasmados com a parceria com a Chainalysis para colocar dados da cadeia em nossa plataforma. Essa integração aumentará as capacidades de nossos usuários, especialmente no setor público, fornecendo uma visão mais holística dos dados e melhorando a qualidade da pesquisa”, disse Jamie Caffrey, vice-presidente executivo da Circle II.

Outras empresas Web3 e blockchain também estão tomando cuidado para verificar a exploração de criptoativos para facilitar a transferência transfronteiriça de fundos para fins ilícitos. Por exemplo, Tron, Tether e TRM Labs estabeleceram a T3, uma unidade especial de crimes financeiros para recuperar criptomoedas relacionadas a atividades criminosas.